Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників

Україні 14 квітня вдалося повернула тіла ще 82 полеглих захисників. Тіла загиблих воїнів повернули з тимчасово окупованих територій України.

Повернення тіл загиблих відбулось за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці із силовими структурами.

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Тіла загиблих повернули з окупованих територій

Передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Зазначимо, що 24 березня Україна також змогла повернути тіла ще 83 полеглих наших військовослужбовці. На початку березня вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України.

. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

10 лютого повідомлялося, що додому вдалось забрати тіла ще 61 полеглого за Україну бійця. У повідомленні мовилося, що з початку повномасштабного вторгнення вдалось забрати тіла 888 загиблих оборонців.

Україна звільнила з полону ще 80 чоловіків і 20 жінок

10 квітня Україні вдалося провести черговий великий обмін полоненими з Росією. Додому повернулись 100 українців: 80 чоловіків та 20 жінок. З російського полону вдалося визволити:

24 нацгвардійців,

22 прикордонники,

22 представники Військово-морських сил,

21 військовослужбовця Збройних Сил України,

11 тероборонців.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що майже половина зі звільнених мають важкі поранення, хвороби або ж зазнали катувань.

Станом на 10 квітня 2023 року, включно з останнім обміном, Україні вдалося повернути з полону 2 093 людини.