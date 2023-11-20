Україна повернула тіла ще 94 загиблих захисників

Україні вдалось повернути тіла загиблих захисників, щоб рідні змогли похоронити Героїв вдома. Мовиться про 94 військових, які віддали життя за українську незалежність.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили про повернення загиблих військових 20 листопада. Востаннє Київ проводив обмін тілами загиблих наприкінці жовтня 2023 року.

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Україна змогла повернути тіла Героїв

На підконтрольну уряду України територію повернено тіла (останки) 94 оборонців України,

– заявили у штабі.

Відомство пояснило, що відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні також передали тіла загиблих комбатантів, які прийшли в Україну з війною.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими запевнили, що Збройні Сили України:

забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ;

їх передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам;

останні – встановлять особи загиблих українських військових.

Нещодавні повернення загиблих військових ЗСУ