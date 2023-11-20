Україна повернула тіла ще 94 загиблих захисників
Україні вдалось повернути тіла загиблих захисників, щоб рідні змогли похоронити Героїв вдома. Мовиться про 94 військових, які віддали життя за українську незалежність.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили про повернення загиблих військових 20 листопада. Востаннє Київ проводив обмін тілами загиблих наприкінці жовтня 2023 року.
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Україна змогла повернути тіла Героїв
На підконтрольну уряду України територію повернено тіла (останки) 94 оборонців України,
– заявили у штабі.
Відомство пояснило, що відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні також передали тіла загиблих комбатантів, які прийшли в Україну з війною.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими запевнили, що Збройні Сили України:
- забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ;
- їх передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам;
- останні – встановлять особи загиблих українських військових.
Нещодавні повернення загиблих військових ЗСУ
- 27 жовтня Україна повернула тіла ще 50 полеглих українських захисників. Їх також передали представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам, щоб ті провели слідчі дії та судові експертизи.
- Перед цим 6 жовтня додому вдалось повернути тіла 64 оборонців України. У Координаційному штабі запевняли, що наша країна вживає усі можливі законні заходи у межах норм Міжнародного гуманітарного права, щоб встановити місця перебування наших оборонців, які зникли безвісти або потрапили до полону, щоб повернути їх додому.
- 15 вересня також був обмін тілами з ворогом. Тоді вдалося повернули 51 полеглого захисника України.