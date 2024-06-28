"Ми працюємо над результатом": Зеленський про допомогу Україні і саміт НАТО

Україна працює над результатом щодо отримання військової допомоги та саміту лідерів НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Одним з пріоритетів є збільшення кількості систем Patriot.

Очікується також оголошення серйозного пакету військової допомоги Україні. Про це Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, передає 24 Канал.

Читайте також Зеленський: ми не хочемо, щоб війна тривала роками, план її завершення потрібен якнайшвидше

Зеленський розповів про очікування

Ми працюємо над результатом. Як я вже говорив, над результатом відповідної кількості систем Patriot, це перше. Друга історія – серйозний пакет щодо підтримки наших військових, над цим працюємо,

– сказав глава держави.

Ще одним важливим аспектом є засідання всіх гарантів безпеки, а також засідання Ради Україна – НАТО.

Третя історія – засідання всіх гарантів безпеки. Всіх тих, хто на нашому шляху до НАТО є гарантом з потужним документом. Буде відповідне засідання і подивимося, які будуть результати. Також буде другий раз, починаючи з Вільнюса ми започаткували, рада Україна – НАТО, також буде засідання і там ми очікуємо сильний документ,

– підсумував Володимир Зеленський.

Днем раніше, 27 червня, український лідер також прибув до штаб-квартири Північноатлантичного альянсу. Там Зеленський зустрівся із чинним генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.