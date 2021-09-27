Україна працює над тим, аби зустріч "нормандської четвірки" відбулася ще при Меркель

27 вересня 2021 , 23:23
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Джерело:

"Свобода слова на ICTV"

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися ще до завершення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Принаймні, на це сподівається українська сторона.

У Зеленського над цим працюють. Парелельно продовжуються консультації у нормандському форматі, зазначив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Посадовець наголосив, що з чотирьох чинних лідерів "нормандської четвірки" лише двоє були присутніми під час підписання домовленостей. Чинна німецька канцелерка якраз є однією із них. Тож організувати зустріч ще до її відставки – вкрай важливо для України. 

Ми працюємо над тим, аби ця зустріч відбулася. Це було б дуже справедливо, адже вона дуже багато зробила для цього (досягнення домовленостей – 24 канал), 
– пояснив Єрмак.

 

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Автор: Ірина Буртик