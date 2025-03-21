Україна представить список об'єктів для мораторію ударів у Саудівській Аравії, — Зеленський

У понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудеться зустріч України та США. На ній буде представлено список об'єктів для мораторію ударів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спільну пресконференцію глави держави з президентом Чехії Петром Павелом у п'ятницю, 21 березня. До слова, цього разу переговори у Саудівській Аравії будуть технічними.

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Трамп обговорив із Путіним припинення ударів

Під час технічних переговорів у Саудівській Аравії українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Разом із ним прибуде команда спеціалістів, які й підготують відповідний перелік об'єктів інфраструктури.

"Він (Трамп – 24 Канал) мені передавав, про що вони говорили з Путіним. Саме про те, щоби не бити ракетами та іншою далекобійною зброєю по енергетичних об'єктах та іншій цивільній інфраструктурі", – сказав глава держави.

Зеленський також нагадав, що Україна одразу підтримала пропозицію США припинити вогню. Як він зауважив, це не потребує додаткових технічних зустрічей.

Я підтримував з самого початку позицію США про безумовну тишу. Чому? Бо не потрібно тоді мати 10-20 зустрічей на технічному рівні, щоб обговорювати умови. То є безумовно. Я вважаю, що це є більш швидкий варіант. Але ми не будемо проти будь-якого формату та кроків до безумовного припинення вогню,

– сказав президент України.

