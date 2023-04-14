Україна приховала від США план майбутнього контрнаступу, – AP

Сполучені штати Америки не володіють і не володіли інформацією щодо майбутнього українського наступу.

Відтак, витік секретних документів навряд чи нашкодить Україні на полі бої. Водночас видання пише, що українському оборонному відомству, все ж "неприємно чути" розкриті подробиці.

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Попередньо і українські, і американські офіційні особи заявили, що лише Київ володіє інформацією про бойові плани та іншими оперативними даними.

Якщо військові дії плануються, то про планування спецоперації знає дуже вузьке коло людей,

– цитує AP заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Шкода від витоку даних таки значна

Попри це, у виданні зазначили, що ще можуть викритись матеріали, які потенційно завдадуть більшої шкоди і цьому потрібно запобігти.

Так, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "секретність в одній життєво важливій сфері – планах України щодо будь-яких майбутніх дій з відсічі російським військам – залишається непорушною".

"У них є чудовий план, але тільки президент Зеленський і його керівництво справді знають усі деталі цього плану", – сказав Ллойд, констатуючи, що витік даних не вплине на планування наступу ЗСУ.

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Які дані Міноборони неприємно чути

Натомість у Міноборони України заявили, що розкриті подробиці "неприємно чути".

"Є багато інформації, яка не відповідає дійсності. А правдива інформація вже втратила свою актуальність", – повідомляв Олексій Резніков.

Він назвав витік інформації цілеспрямованою інформаційною операцією на користь Росії з метою "знизити рівень довіри між союзниками".

До слова, 13 квітня федеральні слідчі затримали 21-річного Джека Тейшейру. Він – військовослужбовець повітряної національної гвардії, саме його підозрюють у зливі секретних даних Пентагону.