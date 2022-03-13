Україна прийде в Мелітополь й інші міста і притягне до відповідальності кожного, – Зеленський

Володимир Зеленський у ніч на 13 лютого звернувся до народу. Президент заявив, що Україна – впевнена у своїх силах. Українці прийдуть по своє.

Президент запевнив, що Україна нічого не забуде, повідомляє 24 канал. Кожного окупанта та колаборанта знайдуть і притягнуть до відповідальності.

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Ми прийдемо по своє. Прийдемо в Мелітополь і в Генічеськ. Всюди, де наша земля. І хай окупанти знають, хай знають усі колаборанти, яких вони знайдуть, що Україна їм не пробачить. Нікому. Нічого,

– пообіцяв Зеленський.

Український лідер наголосив, що світ завжди любив тих, хто бореться проти зла. Спротив українців та їхня хоробрість надихнули мільйони людей у різних країнах світу.

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