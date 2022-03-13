Україна прийде в Мелітополь й інші міста і притягне до відповідальності кожного, – Зеленський
13 березня 2022 , 01:11Читать новость на русском
Володимир Зеленський у ніч на 13 лютого звернувся до народу. Президент заявив, що Україна – впевнена у своїх силах. Українці прийдуть по своє.
Президент запевнив, що Україна нічого не забуде, повідомляє 24 канал. Кожного окупанта та колаборанта знайдуть і притягнуть до відповідальності.
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Ми прийдемо по своє. Прийдемо в Мелітополь і в Генічеськ. Всюди, де наша земля. І хай окупанти знають, хай знають усі колаборанти, яких вони знайдуть, що Україна їм не пробачить. Нікому. Нічого,
– пообіцяв Зеленський.
Український лідер наголосив, що світ завжди любив тих, хто бореться проти зла. Спротив українців та їхня хоробрість надихнули мільйони людей у різних країнах світу.
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