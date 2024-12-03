Україна просить про термінове надання щонайменше 20 систем ППО, – Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна просить країни НАТО знайти можливість передати ще щонайменше 20 систем ППО для захисту від російських обстрілів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду". Зазначається, що відповідну заяву глава МЗС зробив перед міністерською зустріччю НАТО.

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Україна намагається отримати більше систем ППО

Андрій Сибіга заявив, що обговорить із західними колегами стан енергосистеми України після нещодавнього російського обстрілу. Ще одним питанням стане можливість посилення "повітряного щита" над нашою країною.

Ми вже повідомили партнерам про наші термінові потреби і вдячні їм за швидку реакцію. Ми говоримо про термінове надання щонайменш 20 додаткових систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – які допоможуть нам уникнути блекауту,

– сказав міністр.

За його словами, Росія хоче позбавити Україну можливості виробляти електроенергію і всі це усвідомлюють.

Варто зазначити, що раніше Володимир Зеленський заявив, що наша держава шукає способи захистити ще 20 спеціальних об'єктів від російських ракетних ударів. Тоді президент повідомляв, що обговорив цю проблему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.