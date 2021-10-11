Україна проти Росії: в Гаазі розпочався перший раунд дебатів у справі захоплення суден ВМС ЗСУ
Джерело:МЗС України
Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня розпочне слухання стосовно незаконного захоплення в листопаді 2018 року трьох українських суден і 24 військовослужбовців ВМС ЗСУ.
У Міністерстві закордонних справ повідомили, що розгляд справи розпочнеться о 14:00 за київським часом. Першою свої аргументи викладе Росія, а 12 жовтня слово матиме Україна.
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З 11 жовтня Україна братиме участь в усних слуханнях у справі проти Росії щодо порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів та їхніх екіпажів,
– зазначили дипломати.
Слухання, що проходитимуть в Арбітражі, утвореному згідно з Додатком VII до Конвенції ООН з морського права, стосуватимуться заперечень Росією юрисдикції Арбітражу.
Детальніше про справу
- Справа стосується порушень Росією Конвенції ООН з морського права, коли 25 листопада 2018 року країна-агресор заарештувала 3 українські військово-морські кораблі та 24 членів їхніх екіпажів у Чорному морі.
- Росія й надалі продовжувала утримувати судна ВМС ЗСУ близько одного року, а членів екіпажу протягом дев'яти з половиною місяців, а також здійснювати щодо них кримінальні переслідування.
- Відповідно до Конвенції ООН військові кораблі та екіпажі мають абсолютний імунітет, що забороняє іноземним державам оглядати, накладати арешт, утримувати судно та здійснювати судове переслідування,
Такі дії Росії є порушенням фундаментальних принципів міжнародного права.
Україна вже довела грубе порушення міжнародного права з боку РФ, коли Міжнародний трибунал з морського права наклав обов'язкові до виконання тимчасові заходи, що вимагали від Росії негайно звільнити три українські військово-морські судна та 24 затриманих українських моряків,
– зауважили у МЗС.
За відповідне рішення проголосували 19 з 20 суддів, проти – лише суддя з Росії.Зверніть увагу! Наразі Росія скористалась правом на оскарження юрисдикції Арбітражу. Україна відповість на заперечення під час усних слухань. Наша держава впевнена, що Трибунал визнає юрисдикцію по цій справі й країна-агресор понесе відповідальність.
Росія захопила три кораблі України: що відомо
- Росія 25 листопада 2018 року захопила із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.
- Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив, що Росія повинна звільнити моряків і передати Україні судна.
- У Росії 24 наших військових звинувачували у "незаконному перетині кордону з застосуванням насильства чи загрози його застосування".
- Попри це вони повернулися до України 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною та Росією утримуваних осіб.