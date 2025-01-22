У Верховній Раді сказали, про що говоритимуть з командою Трампа у Вашингтоні

Вже незабаром українська делегація може полетіти до США, аби провести переговори з представниками Конгресу, Сенату й адміністрації Трампа. Є низка важливих питань, які необхідно обговорити.

Дональд Трамп висловлює бажання якнайшвидше закінчити війну, втім для цього насамперед потрібно прояснити, як надалі відбуватиметься співпраця між Україною та США. Про це 24 Каналу розповів народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, наголосивши, що допомога від США не зупиниться.

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Про що говоритиме українська делегація у США

Лідера фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що, ймовірно, вже на початку лютого українська делегація проведе низку переговорів у Сполучених Штатах Америки. Відбуватиметься це в межах "Українського тижня", що проходитиме з 3 до 8 лютого у Вашингтоні.

Запланована велика українська конференція, куди запросили багато представників як Конгресу, так і Сенату. Також будуть присутні представники нової адміністрації Дональда Трампа. Це буде така собі "дискусія в коридорах" про те, як зміниться чинна співпраця з США,

– пояснив Олег Дунда.

Зокрема, обговорюватимуть безпекові питання, формат фінансування Збройних Сил України, передачу озброєння тощо. За словами депутата, розмови про важливе, ймовірно, відбуватимуться не публічно.

"Я переконаний, що США і далі допомагатимуть Україні – це лише питання форми. Нагадаю, весь 2024 рік Трамп казав, що не є противником допомоги України, але бажає змінити її формат. Наприклад, грантову програму змінити на кредити", – зазначив нардеп.

Дунда наголосив, що підтримка України у будь-якому вигляді – це не просто корисно, це і є шляхом до перемоги.

Зауважимо, Дональд Трамп заявив, що питання військової допомоги Україні розглядатиметься після переговорів з Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним. Ба більше, Трамп не виключає, що проти Росії введуть додаткові санкції, якщо її керівництво відмовиться від діалогу.