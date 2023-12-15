Орбан і далі створюватиме проблеми: які ще перешкоди можуть постати на шляху України до ЄС

У четвер, 14 грудня, на саміті ЄС ухвалили історичне рішення. Єврорада розпочне переговори про членство України в Європейському Союзі.

Це рішення засвідчило, що які б перешкоди не створювала Угорщина, Україна спільно з партнерами досягне результату, сказав 24 Каналу політолог Володимир Фесенко. Як відомо, Віктор Орбан, який виступав проти відкриття переговорів, вийшов із зали під час голосування.

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Однак прем'єр-міністр Угорщини надалі перешкоджатиме Україні.

Орбан може створити проблеми в процесі інтеграції України не тільки в ЄС, а й у НАТО,

– констатував Фесенко.

Заважатиме не лише Орбан

Віктор Орбан виступав проти початку переговорів про членство України в ЄС, апелюючи до "невиконаних" вимог Єврокомісії. Однак Урсула фон дер Ляєн неодноразово відзначала прогрес Києва в євроінтеграційних реформах.

Треба розуміти, що на шляху до ЄС Україна набуде численних конкурентів. Ідеться навіть не про конкретні країни, а про виробників певної продукції в якійсь галузі.

Тому це будуть складні переговори. Нам ще треба зробити дуже багато. Не треба робити висновки, що ми вже в ЄС, ні,

– наголосив Фесенко.

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Рішення про початок перемовин щодо членства України в ЄС ухвалили 26 європейських лідерів. Оскільки Віктор Орбан не залишив свого представника, коли вийшов із зали, процедура голосування абсолютно законна.

Перемовини щодо наступних кроків відбудуться вже в понеділок, 18 грудня. Віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина сказала, що план роботи є.

На історичне рішення зреагував президент Володимир Зеленський. За його словами це перемога України та Європи, яка "мотивує, надихає і зміцнює".

Польські виробники цукрового буряка вимагають заборонити імпорт українського цукру. Вони заявили, що останніми місяцями продукт суттєво здешевшав, що загрожує їхньому бізнесу.