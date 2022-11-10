"Обидві сторони зараз накопичують резерви": Жданов назвав перевагу ЗСУ

Наша держава готується до позиційної війни з Росією. Ба більше, наші резерви готуються не тільки в Україні, а й в Європі та Великій Британії.

Так, близько місяця назад з'явилася інформація, що в Україну повернулись чергові наші військові, які пройшли підготовку в Британії. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал.

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Хто перший збере резерви, той і матиме перевагу

Він підкреслив, що це безперечно гарна новина. Однак проблема полягає в тому, що українським воїнам необхідна зброя та військова техніка, якою вони будуть нищити російських загарбників.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, наразі ситуація на фронті склалася так, що обидві сторони накопичують резерви. Так, та сторона, яка першою та більш якісно збере резерви – і матиме перевагу на полі бою. На думку Жданова, підготовка резервів сторонами триватиме щонайменше місяць.

Але навряд станом на сьогодні Україна має сили та засоби для того, щоб активно переходити до контрнаступу,

– зауважив військовий експерт.

Утім, на окремих оперативних напрямках Збройні Сили мають вогневу перевагу над ворогом та використовують її. Ба більше, завдяки цій перевазі українські військові просуваються вперед та звільняють наші території.

"А на окремих ділянках оперативних напрямків ми проводимо контрнаступальні дії", – повідомив військовий експерт.

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