Україна розгортає мобільні групи ППО: де вони працюватимуть та що виконуватимуть

На північних напрямках оборони України набирає обертів створення мобільних вогневих груп ППО. На першому етапі роботи створено 19 груп ППО.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що 19 груп ППО створені на базі потужних позашляховиків Ford F250 та Ford F350, які адаптовані до бойових умов.

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Мобільні групи будуть збивати дрони та ракети

Повідомляється, що групи ППО захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України.

Мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об'єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об'єкти Сумщини,

– зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Екіпажам передана чергова партія позашляховиків, які мають можливість швидко переміщуватись й вражати повітряні цілі, в тому числі "Шахіди".

Групи ППО виконуватимуть завдання на найнебезпечніших ділянках, звідки здійснюватиметься підліт ворожих БпЛА, крилатих ракет або авіації.

"Робота полягає в тому, що мобільний вогневий підрозділ висовується на визначене місце, відпрацьовує заданий азимут підльоту повітряної цілі й так само швидко повертається до місця дислокації", – повідомив Наєв.

Україна зміцнює ППО