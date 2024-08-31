Україна розірвала лінію прямого засекреченого телефонного зв'язку з Росією
Джерело:Тарас Мельничук
Кабінет Міністрів Україні припинив дію угоди з урядом Росії щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою. Вона діяла з 1988 року.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Припинено дію угоди про засекречений телефонний зв'язок з Росією
Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив у п'ятницю, 30 серпня.
Припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Росії щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998,
– зазначив Тарас Мельничук.
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Зауважимо, що на засіданні 11 серпня 2023 року Кабінет Міністрів припинив дію угоди між Україною та Росією про координацію діяльності залізничного транспорту.
Раніше, у травні 2022 року, уряд затвердив постанову "Про денонсацію Угоди між урядом України та урядом Росії про співробітництво в галузі рибного господарства".