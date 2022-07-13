Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР через визнання "незалежності" квазіреспублік

МЗС України рішуче засудило визнання КНДР "незалежності" так званих "республік" донецьких та луганських бойовиків. Київ розглядає це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це мовиться у офіційній заяві МЗС України, інформує 24 канал. Пхеньян грубо порушив Конституцію України, Статут ООН та основоположні норми міжнародного права.

Раніше МЗС викликав посла Канади через рішення передати турбіну "Північного потоку"

Визнання "суб'єктності" окупаційних режимів є нікчемним

Визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України,

– наголосили в дипломатичному відомстві.

У відповідь на цей недружній акт Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з Північною Кореєю. Офіційний Київ зауважив, що політичні та економічні контакти із Пхеньяном не здійснюються через накладені на КНДР міжнародні санкції.

Рівень ізоляції росії досягне незабаром рівня КНДР, – Кулеба

Прокоментував крок Пхеньяна і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що те, що москва звернулась по підтримку до КНДР щодо легітимізації окупації української території, свідчить про токсичність росії.

В росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції росії скоро досягне рівня ізоляції КНДР,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС зауважив, що офіційний Київ і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність України.

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Про "визнання" з боку КНДР раніше повідомили донецькі бойовики

Раніше очільник донецьких бойовиків денис пушилін похвалився "визнанням" псевдореспубліки з боку КНДР. пушилін розповідав, що, мовляв, налагоджуватимуть співпрацю між Пхеньяном та квазіутворенням. Про що саме мовиться конкретно – він не уточнив.

Кім Чен Ин говорив, що цінує відносини з путіним

З країн-членів ООН так звану "незалежність" квазіреспублік на Донбасі визнали лише Сирія та, звісно, росія.

Раніше глава Північної Кореї Кім Чен Ин неодноразово наголошував, що дорожить відносинами з росією та владіміром путіним, зокрема. Експерти зазначали, що, мабуть, за таку підтримку Пхеньян отримав від москви якісь фінансові заохочення.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, у час, коли Китай намагається абстрагуватись від відносин з росією, москва шукає нових союзників. Кандидатами є Сирія, Іран та КНДР.

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у конференції "Азійське лідерство", яке проходить у Сеулі в Південній Кореї. За злою іронією, саме в цей час КНДР вирішила "визнати" квазіреспубліки "ДНР".

Звичайно, будемо реагувати дуже жорстко на всіх рівнях. Але це така новина, що навіть додаткових коментарів вона не потребує. Усе очевидно. Яким шляхом ідемо ми й до чого можуть привести окупанти,

– сказав Зеленський у традиційному зверненні до українців.

Політичні анекдоти російських пропагандистів

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк не втратив нагоди познущатися російських пропагандистів, які додумалися заявити, що визнання так званої "ДНР" КНДР – це велика політична перемога.

"Поки владімір путін готується до візиту до нової країни-партнера – Ірану, Північна Корея… визнала кримінальне угруповання "ДНР". Фантастична перемога. Фантастичне досягнення, заради якого треба будо вщент знищити репутацію "великої росії", – написав Подоляк.

"Співпраця" росії та КНДР: що відбувається

КНДР – у п'ятірці країн з найбільшою кількістю введених проти них санкцій. У цьому переліку Північну Корею випереджує Сирія, Іран та росія.

Нещодавно США ввели додаткові санкції проти москви за співпрацю російських банків з КНДР.

Заступається москва за Пхеньян і на міжнародній арені. Так, Китай та росія наклали вето на нові санкції ООН проти КНДР.

Щоправда, ЗМІ пишуть, що ще у березні, одразу після вторгнення в Україну, росія зверталась до Пхеньяна по військову допомогу. Проте Кім Чен Ин путіну начебто відмовив. Жодних офіційних підтверджень цьому немає, це лише дані британських журналістів.

Дивіться у відео – про розрив відносин з КНДР: