Не тільки до Москви: куди мають діставати українські ракети для завдання найбільшої шкоди ворогу

Україна у 2025 році планує виготовити 3 тисячі крилатих ракет. Серед них може бути і новий український виріб – ракета "Трембіта", яка має дальність польоту 200 кілометрів. Ця українська зброя має багато переваг.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зазначивши, що Україна має розробляти далекобійні ракети, які б могли уражати аеродроми і заводи в глибині Росії. Водночас за оцінками аналітиків, виготовлення 3 тисячі ракет, що анонсував Володимир Зеленський, коштуватиме щонайменше 3 мільярди доларів.

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Україна створила цілу плеяду ракет

Ракета "Трембіта" – нова розробка українських фахівців, у виробництві якої вони використали незаслужено забутий, за словами Світана, імпульсний двигун. Його перестали використовувати, тому що з'явилися турбореактивні двигуни, які здорожили виробництво ракет.

Водночас імпульсний двигун – дуже дешевий, і тому ракета "Трембіта" може коштувати до 15 тисяч доларів, але при цьому виконувати бойове завдання на дальності у сотні кілометрів,

– підкреслив він.

Ракета "Трембіта" За даними видання, The Economist, За даними видання, The Economist, двигун "Трембіти" є сучасною 200-доларовою переробкою імпульсного реактивного двигуна. Вперше його було використано на німецькій бомбі ФАУ-1 у 1944 році. Базова ракета летить зі швидкістю 400 кілометрів на годину та має дальність польоту 200 кілометрів. Також в процесі розробки потужніша модель "Трембіти", яка здатна долетіти до Москви.

Україні, як зазначив військовий експерт, необхідні ракети – крилаті або балістичні – такої дальності, щоб вони діставали до річки Волга в Росії. Це 600 – 700 кілометрів, а до Москви відстань приблизно 450 кілометрів.

Нам потрібні такі дешеві ракети з великою дальністю, щоб діставати до стратегічних аеродромів в Росії, зокрема до Енгельса в Саратовській області. Він розташований на відстані 600 кілометрів. Нам потрібно одразу закладати такі завдання,

– підкреслив він.

Водночас Україні, на думку полковник запасу ЗСУ, треба прагнути до створення ракет, які можуть долати відстань у 2 тисячі кілометрів, щоб діставати до заводів на Уралі.

Ракета "Трембіта" має багато переваг – дешева, швидко виготовляється і може мати бойову частину до 50 кілограмів. Її можна виробляти на базі ФАБ-50, використовуючи авіабомбу як механізм тиску на росіян. Система керування у неї також не дуже коштовна і двигун також дуже дешевий і дуже надійний,

– зауважив Роман Світан.

Україна має цілу низку ракет власного виробництва, починаючи від "Нептуна", який пройшов тернистий шлях, від ракети "повітря – корабель", до крилатої ракети берегового ракетного комплексу "Нептун", і закінчуючи "Пеклом", "Паляницею", "Рутою".

Це плеяда ракет, які у 2025 році впадуть на голови росіян, і тоді вони відчують, що таке приліт балістичної чи крилатої ракети із завданням серйозних пошкоджень,

– резюмував він.

Нагадаємо, що французький телеканал France 24 розповів про створення українськими фахівцями ракети "Трембіта", зазначивши, що її можна застосовувати як хибну ціль для засобів російської ППО. Українська ракета здатна виманювати зенітні ракети росіян, адже має Radar Cross-Section та помітний тепловий слід.