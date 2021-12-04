Україна розробила пакет заходів для стримування Росії, – Маркарова

Україна запропонувала партнерам широкий пакет для стримування російської агресії. Він передбачає політичний, економічний та безпековий компоненти.

Що передбачають заходи зі стримування Росії

Перший рівень – політичне стримування. Про це пані посол України в США Оксана Маркарова заявила в інтерв'ю.

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Другий компонент передбачає економічне стримування. Маркарова підкреслила необхідність обговорення конкретних економічних обмежень. Вони, мовляв, підвищать ціну, яку заплатить президент Росії Володимир Путін у разі атаки на Україну.

Третій компонент – стримування Росії у вимірах безпеки й оборони. Це означає додаткову підтримку для розширення оборонних можливостей України.

Україна ніколи нікого не атакувала. Ми не планували жодних наступів. Ми не збиралися проводити жодних військових наступальних операцій. Ми мирна країна прекрасних виробників, стартаперів і підприємців. Ми прагнемо тільки до дипломатичних рішень,

– запевнила пані посол.

Водночас вона наголосила, що українці рішуче захищатимуть свою Батьківщину від агресора.

Маркарова також подякувала Вашингтону за активну підтримку України. Політикиня наголосила, що Росія не тільки зосередила військові сили біля наших кордонів, а й посилила кампанію дезінформації. Крім того, Кремль продовжує докладати зусиль, щоб підірвати Україну зсередини.

Що відомо про ймовірний наступ Росії

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