Через окупацію Криму: Україна та ще 4 країни долучилися до санкцій ЄС проти Росії

Україна та ще 4 країни приєдналися до рішення Ради Євросоюзу щодо подовження санкцій проти Росії. Обмеження щодо Кремля ввели через окупацію Криму.

Мовиться про рішення Євросоюзу від 21 червня продовжити санкції проти Росії. Обмеження діятимуть до 2022 року.

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Україна та 4 країни приєднались до рішення щодо санкцій ЄС проти Росії

До рішення Євросоюзу про подовження санкцій проти Росії через окупацію Криму приєднались:

Україна;

Грузія;

Північна Македонія;

Албанія;

Норвегія.

Вони (країни – 24 канал) забезпечать відповідність своєї національної політики цим рішенням. Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його,

– мовиться у повідомленні Ради.

До речі, Рада Євросоюзу повідомила, що санкції діятимуть до 23 червня 2022 року.

Санкції ЄС: коротко

Рада ЄС 25 червня також заявила, що розробляє нові санкції на випадок ворожих дій Росії.

У той же день президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розмовлятиме з Росією з позиції економічної сили. Глави держав і урядів ЄС погодились, що у цьому питанні потрібно захищати свої цінності та просувати власні інтереси.

14 липня Володимир Путін та Олександр Лукашенко зустрілись та домовились нібито протистояти санкціям ЄС.

Уперше ЄС запровадив обмеження у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і розв'язала війну на Донбасі. З того часу їх продовжують. Санкції стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів, а також сфери товарів подвійного призначення.