Україна скерувала Німеччині список необхідного озброєння, – ЗМІ
Джерело:Süddeutsche Zeitung
Посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду з офіційним листом. У ньому просить надати оборонне озброєння та перелічує список необхідного.
Відповідну інформацію про український список щодо зброї видання оприлюднило після того, як ознайомилося з документом.
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Україна направила Берліну список необхідної зброї
У матеріалі зазначають, що копію листа отримало й Міністерство оборони. У ньому є прохання про допомогу та список побажань. Зокрема, українська сторона у листі детально перерахувала ті оборонні засоби, на які сподівається від Німеччини.
Тепер в уряду є список бажань, який починається словами "боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони" і закінчується "боєприпаси для кулеметів (калібри 23, 30 міліметрів),
– пише видання.
Україна просить "негайної допомоги у терміновому придбанні" зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, антидронової зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, а також приладів нічного бачення і камер спостереження.
Крім того, у списку також є транспортні засоби "з підвищеним протимінним захистом" і роботи для знешкодження вибухових пристроїв, а також системи дистанційного підриву.
Серед інших прохань Києва – цифрові радіостанції, радіолокаційні станції, розвідувальні станції, підводні локатори. Країні також потрібні машини швидкої допомоги та протиснайперські системи, а ще протимінні системи.
Підсумовуючи, видання наголошує, що усі запити є "системами зброї оборонного характеру". Через "надзвичайно напружену ситуацію з безпекою та загрозу російської агресії" українська сторона просить розглянути цю заявку якнайшвидше.
Німеччина не хоче постачати Україні зброю: що відомо
- Берлін продовжує дотримуватися позиції необхідності вирішення ситуації з Україною дипломатичним шляхом. У Німеччині на офіційному рівні виступають проти постачання Києву зброї для оборони у випадку загострення агресії зі сторони Росії.
- Однак нещодавно міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що її країна готова допомогти України. Зокрема, доставивши 5 000 захисних військових касок. Згодом у Німеччині пішли далі й запропонували Україні допомогу з відбудовою бункера під Одесою.
- Міністр оборони Олексій Резніков 3 лютого вкотре звернувся до Німеччини з проханням не блокувати постачання зброї в Україну.
- Станом на 4 лютого українська сторона все ще не отримала обіцяних шоломів.
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