Україна скоро отримає сучасні турецькі безпілотники Bayraktar, – Зеленський

Збройним силам України передадуть на озброєння сучасні турецькі безпілотники Bayraktar. Їх вже найближчим часом отримає морська авіація країни.

Таку заяву 4 липня президент Володимир Зеленський зробив у Одесі. Там він взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Військово-Морських сил ЗСУ.

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Глава держави, зокрема, висловився щодо стану сучасної морської авіації в Україні. Рух у напрямку до її посилення він називає успішним.

Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати Bayraktar,

– наголосив глава держави.

Як пояснив Володимир Зеленський, українські екіпажі для них вже завершують усю необхідну підготовку. Її вони проходили у Туреччині.

Раніше командувач Військово-Морських сил Олексій Неїжпапа повідомляв, що перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar ЗСУ отримає ще у 2021 році.

Коротко про безпілотники Bayraktar для України

На озброєнні ЗСУ вже є безпілотники Bayraktar TB-2. Про закупівлю 6 таких апаратів Україна та Туреччина домовилися ще у 2018 році.

У 2020 році гендиректор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря анонсував, що Україна планує придбати у Туреччини ще 48 таких безпілотників.

Bayraktar TB-2 (перекладається як "прапороносець") – це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його експлуатують протягом 6 років.

Його будуть використовувати як у Чорному, так і в Азовському морях – в інтересах як надводних сил, так і морської піхоти.