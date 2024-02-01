Прекрасно, що одиниці чорноморського флоту гинуть, – Черник про знищення "Івановца"

Чорноморський флот Росії невпинно скорочується. Вночі 1 лютого українські розвідники знищили ракетний катер "Івановєц", який стояв в окупованому Криму.

Військовий експерт Петро Черник прокоментував цю подію 24 Каналу. Як відомо, операція стала можливою завдяки підтримці Мінцифри й платформи United24.

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"Прекрасно, що кожна одиниця техніки, особливо чорноморського флоту, гине. Немає другорядних цілей – усі важливі", – зазначив Черник.

Якщо катер пішов під воду, то однозначно пішов і екіпаж. До слова, особовий склад такого судна налічує близько 40 моряків. Наразі пошуково-рятувальна операція не дала результатів.

Більше про катер "Івановєц"

У Військово-морських силах України повідомили, що чорноморський флот має всього три такі судна, тому втрата "Івановца" доволі суттєва для Росії.

Ба більше, на борту затонулого катера могли бути протикорабельні ракети "Москіт" із дальністю до 130 кілометрів. Ідеться про чотири одиниці.

Україна скорочує чорноморський флот Росії: останні новини

Уранці 18 січня партизани "Атеш" повідомили, що в окупованому Севастополі виявили потоплений корабель "Тарантул". Припускають, що його уразили морські дрони під час однієї з атак наприкінці 2023 року.

Наразі найгучнішою втратою чорноморського флоту Росії є крейсер "Москва". Він виконував кілька функцій – командний пункт, корабель протиповітряної оборони й символ війни.

Не всі уражені кораблі тонуть – деякі з них росіяни намагаються ремонтувати. Натепер відомо про 15 пошкоджених кораблів у Чорному морі.

Про поразку Росії в битві за Чорне море свідчить також відновлення морської торгівлі, попри блокаду країни-агресорки. Україна створила новий коридор після зриву зернової угоди.

За даними української розвідки, вартість "Івановца" становить орієнтовно