Україна сподівається на більш активний підхід ООН до протидії агресії Росії

Україна розраховує на більш активний підхід керівництва ООН до протидії агресії Росії на Донбасі. Це може статися, зокрема, шляхом приєднання до Кримської платформи.

Про це сказав глава українського МЗС Дмитро Кулеба у заяві з нагоди 76-ї річниці заснування ООН.

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У повідомленні мовиться, що як одна з держав-засновників ООН Україна підтверджує прихильність принципам сучасного світоустрою, закладеним у положеннях Статуту ООН. А також готовність вносити свій внесок у миротворчі операції.

Також МЗС нагадав, що в серпні Україна спільно з 46 державами та міжнародними та регіональними організаціями створила Кримську платформу для деокупації півострова.

Розраховуємо на більш активний і конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії тривалій військовій агресії РФ проти України,

– мовиться у заяві.

Кулеба висловив сподівання, що ООН долучиться до Кримської платформи, адже організація твердо підтримує територіальну цілісність України та засуджує проблеми мілітаризації та захисту прав людини в окупованому Росією Криму.

Кримська платформа: головне

Перший саміт ініціативи відбувся у Києві 23 серпня. Участь взяли представники 47 країн та міжнародних організацій. Росія відмовилась долучитись до обговорення.

Кожна країна Європейського Союзу та НАТО матиме представника у міністерстві закордонних справ, який займатиметься питанням Криму. Також у Києві 23 серпня відкрили офіс Кримської платформи.

Кремль назвав Кримську платформу русофобською. У Росії навіть внесли міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу до санкційного списку.

Кримська платформа працюватиме для невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму та посилення санкцій проти Росії. Крім того, вона має на меті захищати права кримських татар та боротися з наслідками окупації.