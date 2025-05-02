Прибутків чекати десятки років, – економіст назвав підводні камені угоди між Україною та США

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яка є частиною документа про корисні копалини. Ця угода стала "найкращим з найгірших" варіантів, які могли б підписати країни.

Таку думку 24 Каналу висловив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що проблеми підписаної угоди полягають у часі, за який фонд буде отримувати прибуток. Ба більше, невідомо, як у нього будуть вкладати кошти Сполучені Штати.

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Перший підводний камінь – час

Економіст зауважив, що сторони можуть довго чекати на доходи, а точніше – десятки років.

Підводний камінь полягає у тому, що в Інвестиційний фонд повинні зараховувати частину рентних платежів від тих родовищ корисних копалин, ліцензії на які будуть надані після підписання кінцевої угоди. Тобто прибуток від корисних копалин, які добувають в Україні сьогодні, і який надходить у держбюджет, не може наповнювати капітал цього фонду.

Для того, щоб фонд почав заробляти гроші, в Україну має прийти інвестор, отримати ліцензію, завезти обладнання, навчити персонал і почати розробляти корисні копалини. Лише тоді з'являться рентні платежі, які будуть надходити у фонд. А найкращі інвестиційні компанії світу для отримання першого такого прибутку закладають від 8 до 10 років початкового процесу,

– пояснив він.

Однак коли мовиться про такий часовий період, то мовиться про умови мирного часу, а не війни. За словами Пендзина, жоден свідомий інвестор не прийде працювати в країну, де триває активна фаза бойових дій. Усі ж думки про те, що наявність американського капіталу – це і є гарантія безпеки, не є реальним.

Зауважте! Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав угоду історичним досягненням, адже вона – це одночасно про те, як захистити країну зараз, і про найкращі гарантії безпеки.

Крім того, угода з Україною була важлива саме Дональду Трампу, щоб він показав результат свого президентства за 100 днів власному виборцю.

Другий підводний камінь – "США"

Економіст зазначив, що оскільки під час війни не можливі розробки нових надр, Україна не може поповнювати фонд. Тим часом щодо внеску США теж є питання – в угоді прописано, що американська сторона може наповнювати фонд завдяки воєнно-технічній допомозі Україні. Проблема ж полягає в тому, що в бюджеті США на 2025 рік немає навіть згадки про нашу країну.

Американці дали дозвіл на купівлю українцями їхньої зброї на понад 50 мільйонів доларів. Це добре, але це купівля за наші гроші, а не американський внесок у фонд. Республіканці мали б подати законопроєкт у американський парламент з конкретною сумою, яку вони хочуть вкласти,

– наголосив Пендзин.

Він додав, що в угоді також немає терміну, вона довічна. А будь-які зміни щодо діяльності Інвестиційного фонду Україна має узгоджувати з США. Тобто умови будуть поширені на всі наступні покоління України.