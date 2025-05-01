1 травня, 00:47
Україна та США підписали угоду про корисні копалини
Основні тези
- Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна, повідомила Свириденко.
- Угода є частиною ширшого документа про корисні копалини, спрямованого на залучення глобальних інвестицій в Україну.
Україна та США підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна. Вона є частиною ширшого документа про корисні копалини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першу віцепрем'єр-міністерку – міністерку економіки Юлію Свириденко.
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Що відомо про підписану угоду
Юлія Свириденко розповіла, що Угода про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна передбачає створення фонду, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу. Віцепрем'єрка навела ключові положення документа:
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Повна власність і контроль залишаються за Україною.
Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності – це закріплено угодою.
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Рівноправне партнерство.
Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами.
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Національна власність захищена.
Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт "Укрнафти" чи "Енергоатому" залишаються у власності держави.
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Жодних боргів.
Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям.
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Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс.
Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття.
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Фонд наповнюватиметься доходами виключно з НОВИХ ліцензій.
Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю.
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Законодавчі зміни – лише точкові.
Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.
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США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології
Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога. Передача й розвиток технологій – важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації.
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Угода надає податкові гарантії
Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.