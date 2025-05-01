"Це ж не СРСР": чим вигідна Україні угода про надра зі США

Вашингтон та Київ 1 травня підписали угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Її влада України може використати як інструмент торгів із Дональдом Трампом, аби він чіткіше відстоював наші інтереси.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він оцінив перспективи, які перед Україною відкриває угода про надра.

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Президент США зацікавлений у підписанні цієї угоди. На думку Клочка, з тактичного погляду нарощування підтримки та співпраці зі Сполученими Штатами Америки договір про рідкісноземельні метали може бути виправданий, щоб переконати або виторгувати щось. Головне, аби українська влада зіграла максимально ефективно.

"Я вважаю, що ця угода не буде шкідливою для України, оскільки дохід від надр мав би надходити до державного бюджету. Проте мені не подобається, що українцям загнали в голову те, що надра належить народу України. Це нагадує часи Радянського Союзу, мовляв, все довкола колгоспне, все моє – приблизно та сама історія", – мовив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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Втім, будемо сподіватися, що спільний контроль між нашими американськими партнерами за видобутком й розробкою різних родовищ в перспективі навпаки сприяти вливанню коштів в економіку України. У будь-якому випадку угода, підписана зараз з адміністрацією Дональда Трампа, допоможе Україні зміцнювати свою позицію у переговорах із Росією.

Пропоную почекати уже конкретно самого тексту угоди, подивитися, що там прописано. Не думаю, що там буде щось катастрофічно страшне для України. Поготів є офіційна позиція про те, що ця угода буде ратифікована в парламенті. Невідомо як пройде ратифікація, можливо, там її навіть і завалять,

– зауважив Клочок.

До слова, народний депутат України Ярослав Желізняк сказав, що згідно із чернетками, які він побачив, угода буде в рази краща за ту, яка з'явилася у мережі 23 березня.