Україна стала героєм для всього вільного світу, – Зеленський записав нове звернення

Українські захисники вже 50 днів мужньо боронять країну від російських загарбників. Президент Володимир Зеленський зазначив, що за цей час наша країна стала героєм для всього вільного світу.

Президент зауважив, що українці витримали вже 50 днів повномасштабного вторгнення, хоча російські окупанти відводили максимум 5, повідомляє 24 канал. Зеленський додав, що ось так загарбники "знають" Україну та "дружать" з реальністю.

До теми 50 днів ми не боїмося, а боремося, – Зеленський показав видовищне відео і нагадав про зброю

Війна розпочалася ще у 2014 році

Президент наголосив, що Росія розпочала війну проти України не 24 лютого, адже окупаційні війська прийшли на територію нашої держави ще у 2014 році.

Вони захопили наш Крим та перетворили його на одну велику військову базу. Вони зробили Чорне та Азовське моря одними з найбільш небезпечних морів на планеті. Вони розпочали страшну, безмежно цинічну війну на нашому Донбасі. Вони вбивали наших людей впродовж 8 років,

– заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що наразі вже є 14 тисяч загиблих.

"Чим відповів на це світ? Запитання залишається риторичним, але саме тому вони вирішили, що можуть дозволити собі ще й повномасштабну війну", – додав президент.

За словами Зеленського, дехто ще досі сперечається, якої жорстокості мають бути санкції проти Росії, однак він не розуміє, що тут обговорювати. Адже війська окупантів вже повторюють в Україні те, що Європа бачила хіба під час Другої світової війни.

Донбас – головна мішень загарбників

Глава держави розповів, що 50 днів повномасштабного вторгнення окупантів показали, що саме Донбас – це головна мішень Росії. Саме його вона насамперед хоче знищити.

"Саме Луганську й Донецьку області російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі. Вони примусово забирають мешканців цих областей у свою армію. Вони кидають їх у найстрашніші бої, буквально в лоб нашій обороні", – додав Зеленський.

За його словами, окупанти руйнують міста й села Донбасу та спалюють усе, що витримало 8 років тієї війни. Окрім цього, Харків також не бачив ще таких знущань, які принесла йому Росія.

"Для чого його руйнувати? Чого можна досягти спаленням Харкова? Що саме можуть дати Росії руйнування на Салтівці чи на площі Свободи? І це вже не риторичні питання", – зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що це питання про те, наскільки безглуздим та самовбивчим є російське вторгнення. Воно знищує все, що країна-терористка буцімто "захищає" – для російської культури, звʼязків з народом та російської мови. Президент наголосив, що Росія випалює все це на десятиліття та покоління своєю зброєю.

Древній Чернігів. Якому понад тисячу років. Який бачив стільки війн і стільки загарбників, що хоча б у XXI столітті заслуговував на мир і спокій. Але... Прийшла Росія. Прийшла з найгіршим, що Чернігів переживав за увесь час із Х століття. З часів тієї Русі, на звʼязок з якою Росія колись претендувала,

– додав Зеленський.

Президент зазначив, що тепер і цей міф знищили, адже Русь не руйнувала б сама себе, бо це робили ординці та інші загарбники.

"Ось хто прийшов сьогодні на нашу землю. І воюють вони так само – заради грабунку та заради знущань. Дякувати Богу, Збройним Силам України та нашому народу, ми відстояли більшу частину нашої країни", – зазначив президент.

Світ не був впевненим, що Україна вистоїть

Зеленський пригадав перший день повномасштабного російського вторгнення та що йому тоді говорили, зокрема світові лідери.

"Мʼяко кажучи, ніхто не був упевнений у тому, що ми вистоїмо. Всі співчували. Багато хто радив полишити країну. Радили фактично здатися тиранії. Але й вони не знали нас. І вони не знали, наскільки українці сміливі, наскільки ми цінуємо свободу", – додав президент.

Він наголосив, що багато хто не розумів на скільки українці цінують можливість жити так, як цього хочуть вони, а не люди, під керівництвом яких їхня армія вперше в житті бачить унітази хіба на окупованій території та краде додому навіть звичайну побутову техніку

"Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні. За все, що зробили проти українців. Вони відповідатимуть за Бучу, за Краматорськ, за Волноваху, за Охтирку. За Гостомель і Бородянку. За Ізюм, за Маріуполь і всі інші міста й громади України, які російська армія відкинула на 80 років назад", – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що про ті страшні часи усі у світі говорили:" Ніколи знову". Однак це знову настало в Україні.

"І ми зробимо все, щоб воно було справді востаннє. Бо питання "Як гарантувати безпеку для України та для Європи?" більше ніколи не буде риторичним. Ми цього не допустимо", – заявив президент.

Він наголосив, що вдячний кожному з тих, хто підтримав Україну та одразу запитав, чим допомогти.

Дивіться нічне звернення Зеленського за 14 квітня: