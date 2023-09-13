"Вони вчаться у нас": як Україна стала справжнім відкриттям для армії НАТО

Сили оборони України демонструють неабияку майстерність у російсько-українській війні, що стало відкриттям для армії Північноатлантичного альянсу. У НАТО здивовані українською тактикою ведення війни, а також сучасними дронами.

Навіть британські інструктори розповідають, що вчаться в українських захисників. Про це 24 Каналу розповів народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Дунда. Також успішний контрнаступ України позитивно оцінив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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НАТО захоплюється Україною

Інструктори з Великої Британії приїздять вчити теорії українських військових. Проте на практиці відбувається все навпаки. Британці розповідають, що насправді вони вчаться у Сил оборони.

Але якщо чесно, ми вчимося у вас, бо не маємо такого досвіду війни,

– процитував Дунда інструкторів з Великої Британії.

Зокрема, неочікуваністю для Заходу стали різні типи українських дронів, якими Україна успішно нищить противника. Адже НАТО немає досвіду використання такої кількості дронів як наші воїни.

Фактично, тактика Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та загалом України у російсько-українській війні змінюють військову стратегію та науку у 21 сторіччі.

Дунда розповів, як британські інструктори вчаться в українських воїнів: дивитися відео

Виявляється, аби мати перевагу в морі не обов'язково мати авіаносців чи субмарини. Достатньо невеличкого дрона та безперебійного зв'язку, щоб контролювати або відбивати загрозу в Чорному й Азовському морях.

Військова тактика України змінять хід історії

На думку Дунди, кілька супутників Starlink набагато важливіші та ефективніші за 100 танків. Припустимо, "великий" флот Росії й ті ж самі танки, можуть стати мотлохом після цієї війни.

Такий прогноз цілком реальний. Адже після Першої світової з'явилися сучасні танки, після Другої світової – ракети, які виявилися потужнішою зброєю за попередньо використовувану на війні.

Так само ця війна абсолютно змінить військовий баланс системи безпеки у всьому світі,

– наголосив народний депутат.

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