"Треба діяти сфокусовано": Кулеба розповів, яка система ППО в пріоритеті України окрім Patriot

Регіони України щодня потерпають від цинічних ударів російської армії. Наразі наша країна потребує якомога більшої кількості систем ППО.

Ворог щодня підло обстрілює прифронтові міста, серед цивільного населення постійно є поранені та загиблі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на форумі дипломатії воєнного часу розповів про те, яких систем ППО потребує наша держава.

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"Треба діяти дуже сфокусовано"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що посилення протиповітряної оборони є одним з пріоритетів для України у 2024 році. Однак наразі наша держава хоче отримати не лише ЗРК Patriot.

Перший (пріоритет, – ред.) – ППО. І не просто ППО – а Patriot і Samp-T, які здатні збивати балістику. Треба діяти дуже сфокусовано, не треба розмивати,

– сказав український посадовець.

За його словами, Україні не підходить відповідь, що "ви працюєте над посиленням ППО". Нашу державу цікавить, "скільки батарей Patriot і коли, скільки батарей Samp-T і коли".

Що відомо цей ЗРК

Samp-T – наземний зенітний ракетний комплекс, що застосовує ракети сімейства Aster. Комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales. Призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих об'єктів від таких цілей як літаки, крилаті та балістичні ракети.

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