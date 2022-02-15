Україна – тільки "частина проблеми": у Кремлі заявили, що Путін готовий до перемовин із Заходом
Джерело:CNN
Президент Росії Володимир Путін "готовий до переговорів" із Заходом. Про це заявив журналістам (що важливо – американським) прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Про що Путін хоче говорити? Ясна річ, про Україну, але наша країна – тільки "частина проблеми". Головне, мовляв, – це "гарантії безпеки" для Росії.
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У Кремлі хотіли б продовжити діалог із Заходом про "гарантії безпеки"
На думку прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, Володимир "Путін завжди вимагав переговорів і дипломатії". Зауважте, не "прагнув", а "вимагав" – добір слів цілком вкладається у загальний зміст політичної риторики Росії.
Таку заяву, що примітно, Пєсков зробив для журналістів зі Сполучених Штатів Америки. Що, вочевидь, мало б натякнути Білому дому, що Кремль готовий продовжити переговори.
Згадав Пєсков у своєму коментарі й про Україну:
Україна – це тільки частина проблеми, це частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії. І, звичайно, президент Путін готовий до переговорів.
Зверніть увагу: цього ж дня, 14 лютого, президент Росії Володимир Путін зустрічався зі своїм міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
- І от глава Кремля запитував у Лаврова, чи є шанси домовитися зі Заходом. Лавров відповів, що шанс є завжди, але переговори не можуть бути нескінченними.
- Водночас Путін вкотре висловив "занепокоєння" через можливе членство України в НАТО. Мовляв, розширення Альянсу на Схід є "безкінечним та небезпечним".
- А Лавров заявив, що Росія вже підготувала – на 10 сторінках – свої відповіді на документи, які їм надіслали з Вашингтона та Брюсселю (мовиться листування щодо "гарантій безпеки).
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