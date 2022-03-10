Україна точно заслужила право стати членом ЄС, – Шмигаль звернувся до європейців

Найближчими днями країни Європейського Союзу розглянуть питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Український прем'єр Денис Шмигаль закликав всіх громадян Європи підтримати Україну, передає 24 канал.

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Шмигаль зауважив, що питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стане одним з визначальних в історії Європи.

Ми, звісно ж, очікуємо цього з нетерпінням від наших європейських партнерів. Тому ми звертаємося із закликом не лише до європейських лідерів, але і до всіх громадян великої Європи: підтримайте Україну зараз. Україна точно заслужила право стати членом ЄС,

– наголосив прем'єр.

За його словами, громадяни країн-членів ЄС мають голосно сказати своє слово, аби в урядів не залишалося жодних сумнівів щодо того, яке рішення вони мають ухвалити.

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Раніше Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Євросоюз та попросив розпочати скорочену процедуру приєднання. Та прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що такої процедури просто не існує.