Україна в цьому зацікавлена: що означає вимога реформ від США

США направили керівництву України лист з переліком реформ, які має реалізувати наша країна, щоб отримувати й надалі військову допомогу. В документі вказана низка змін, які потрібно запровадити у різних державних сферах у певні терміни.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що це кейс про цінності. Адже Україна зараз веде боротьбу за західноєвропейські та американські цінності, які для нас є вагомими та спільними.

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США перестраховуються

В контексті цього Захід передає Україні вішліст, який стосується верховенства права та боротьби з корупцією.

Крім того, йдеться про контроль за використанням коштів, отриманих від західних партнерів. Це є робочий момент в тому, що США перестраховуються.

Це перестраховки не тільки України, але і їхні внутрішні. Адже дуже часто на Заході та у США маніпулюють питаннями надання допомоги Україні. Мовляв, вона не за призначенням використовується,

– зазначив військовий експерт.

А тому Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб продемонструвати: ми підтримуємо правильний курс, Україна використовує кошти за призначенням, є звіти та працюють контрольні механізми з боку США та України.

Олександр Мусієнко прокоментував вимогу реформ України від США: дивіться відео

Росіяни можуть використати ситуацію

Водночас російська пропаганда може використати цю ситуацію як на нібито ознаку "зовнішнього управління". Проте Україна не має так само реагувати.

Україна має бути зацікавлена в тому, щоб провести низку реформ, які є корисними для нас,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

А Росії варто зосередитись на власних проблемах щодо зовнішнього управління саме з економічних питань. І це управління диктується з Пекіну.

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Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив вищому керівництву України, зокрема в Офіс Президента, а також прем'єр-міністру лист з переліком реформ, які має виконати Київ. Це забезпечить надання Україні військової допомоги в майбутньому.

Головним чином реформи стосуються ключових установ, зокрема наглядових рад державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ та НАЗК, Вищої ради правосуддя), судової гілки влади.

Також зміни мають бути здійснені також і протягом року і в Міністерстві оборони України та усіх силових відомствах. Реформи мають підвищити ефективність та результативність цих галузей влади.

Крім того, в листі вказано про необхідність переглянути принципи відбору керівництва Державної митної служби. Це має забезпечити прозорий процес, який передбачає участь міжнародних експертів.

Лист з Білого дому отримала також Координаційна платформа донорів – такі організації як ЄС, країни G7 та головні міжнародні фінансові організації: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація.