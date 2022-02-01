Україна та Велика Британія оприлюднили спільну заяву після зустрічі лідерів

Президент Володимир Зеленський 1 лютого зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. За результатами перемовин політики оприлюднили спільну заяву. У ній мовилось про допомогу для української енергетики від Лондона – 88 мільйонів фунтів стерлінгів.

Київ та Лондон погодились працювати разом задля зміцнення безпеки та обороноздатності України. Застерегли, що будь-яке подальше вторгнення Росії буде масштабною стратегічною помилкою. Це матиме жорсткі гуманітарні наслідки.

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Підтримка Великої Британії

Джонсон вкотре наголосив, що Велика Британія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з Україною перед лицем російської агресії, що триває й становить загрозу миру та безпеці в регіоні, підриває глобальний порядок,

– мовиться у заяві.

Фінансова допомога

Політики також домовились зміцнювати енергетичну безпеку України та підтримувати "зелену" трансформацію. Джонсон оголосив про пакет нової фінансової допомоги – 88 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить майже 119 мільйонів доларів. Це має скоротити залежність України від постачання російських енергоносіїв.

Загалом сторони будуть продовжувати взаємодію в межах Стратегічного діалогу Україна – Велика Британія.

Як пройшов візит Джонсона

Прем'єр Великої Британії прибув у Київ 1 лютого. Візит стався на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії до України.

Разом з Джонсоном мала прилетіти глава МЗС Ліз Трасс, яка нібито мала анонсувати новий альянс із Україною та Польщею. Однак політикиня захворіла на коронавірус.

Джонсон наголосив, що готують пакет санкцій, які введуть, "як тільки нога російського солдата вступить на українську землю".

Крім того, він відзначив, що біля кордонів України зосереджена найбільша кількість російських військ за всі роки.

Британський політик також порадив росіянам "зробити крок назад", оскільки українці захищатимуть державу до останньої краплі крові.

Зеленський відзначив потужну підтримку Великої Британії та подякував Лондону.

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