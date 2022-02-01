Україна та Велика Британія оприлюднили спільну заяву після зустрічі лідерів
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський 1 лютого зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. За результатами перемовин політики оприлюднили спільну заяву. У ній мовилось про допомогу для української енергетики від Лондона – 88 мільйонів фунтів стерлінгів.
Київ та Лондон погодились працювати разом задля зміцнення безпеки та обороноздатності України. Застерегли, що будь-яке подальше вторгнення Росії буде масштабною стратегічною помилкою. Це матиме жорсткі гуманітарні наслідки.
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Підтримка Великої Британії
Джонсон вкотре наголосив, що Велика Британія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з Україною перед лицем російської агресії, що триває й становить загрозу миру та безпеці в регіоні, підриває глобальний порядок,
– мовиться у заяві.
Фінансова допомога
Політики також домовились зміцнювати енергетичну безпеку України та підтримувати "зелену" трансформацію. Джонсон оголосив про пакет нової фінансової допомоги – 88 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить майже 119 мільйонів доларів. Це має скоротити залежність України від постачання російських енергоносіїв.
Загалом сторони будуть продовжувати взаємодію в межах Стратегічного діалогу Україна – Велика Британія.
Як пройшов візит Джонсона
- Прем'єр Великої Британії прибув у Київ 1 лютого. Візит стався на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії до України.
- Разом з Джонсоном мала прилетіти глава МЗС Ліз Трасс, яка нібито мала анонсувати новий альянс із Україною та Польщею. Однак політикиня захворіла на коронавірус.
- Джонсон наголосив, що готують пакет санкцій, які введуть, "як тільки нога російського солдата вступить на українську землю".
- Крім того, він відзначив, що біля кордонів України зосереджена найбільша кількість російських військ за всі роки.
- Британський політик також порадив росіянам "зробити крок назад", оскільки українці захищатимуть державу до останньої краплі крові.
- Зеленський відзначив потужну підтримку Великої Британії та подякував Лондону.
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