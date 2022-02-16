Україна відбила найбільшу у своїй історії кібератаку, – Федоров
Джерело:Мінцифри
У Міністерстві цифрової трансформації прокоментували кібератаку, якої 15 лютого зазнали низка урядових сайтів та банківський сектор. Там наголосили, що вона стала наймасштабнішою в історії України.
Відповідну заяву зробив очільник відомства Михайло Федоров. Разом з представниками СБУ, Держспецзв'язку, Кіберполу, РНБО та Нацбанку він дав брифінг щодо DDoS-атаки.
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Новий виклик для України
Очільник Мінцифри пояснив, що такі атаки коштують мільйони доларів, але Україні вдалося їх відбити. У такий спосіб зловмисники намагалися посіяти паніку серед українців й дестабілізувати ситуацію у країні. "Фактично це був масштабний стрес-тест, який Україна витримала", – підкреслив Федоров.Зверніть увагу! За словами міністра, DDoS-атак йшли з декількох країн. Спочатку – з Росії та Китаю, а згодом й з Чехії та Узбекистану.
Федоров запевнив, що станом на вечір 16 лютого усі ресурси, які напередодні зазнали атак, працюють стабільно. За словами урядовця, Україна зіштовхнулася з новим викликом. І держава, і бізнес, й самі українці мають бути готовими, аби їм протистояти у майбутньому.
"Ми захищаємо те, що існує"
Водночас міністр цифрової трансформації зауважив що для користувачів Дії атака залишилася непомітною. Її вдалося оперативно відбити завдяки сучасним антиDDoS-інструментам. "Фільтрували іноземний трафік, вимикали його, а потім знов відновлювали роботу на весь світ", – розповів Федоров.
Ми продовжуємо не тільки працювати над новими проєктами, а й захищати те, що вже існує. Адже будуємо цифрову державу в умовах, коли на кіберфронті йде постійна боротьба проти України,
– наголосив він.
Крім цього, посадовець розповів, що в Україні мають намір провести перші масштабні кібернавчання. Вони відбудуться вже за кілька місяців й будуть спрямовані на те, аби посилити кіберстійкість держави при будь-яких сценаріях.
Хто постраждав від нової кібератаки
- Масштабна DDoS-атака 15 лютого була спрямована на банківський сектор, офіційні сайти органів влади, енергетичний блок, а також портал "Дія".
- Спочатку її вплив відчули користувачі додатку "Приват24". Пізніше стався глобальний збій і в "Ощадбанку" – не працювали банкомати, додаток та онлайн-сервіси.
- Як пояснили у monobank, потужних кібератак зазнали практично усі українські банки – просто хтось відчував їх менше, а хтось більше.
- Крім цього, виникли проблеми з доступом до сайту ЗСУ, веб-портали Міноборони та МВС працювали з перебоями. Вночі збої виникали й у роботі інших урядових сайтів.
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