Україна відбила найбільшу у своїй історії кібератаку, – Федоров

У Міністерстві цифрової трансформації прокоментували кібератаку, якої 15 лютого зазнали низка урядових сайтів та банківський сектор. Там наголосили, що вона стала наймасштабнішою в історії України.

Відповідну заяву зробив очільник відомства Михайло Федоров. Разом з представниками СБУ, Держспецзв'язку, Кіберполу, РНБО та Нацбанку він дав брифінг щодо DDoS-атаки.

Важливо Україна не зазнала жодних економічних втрат від кібератак, – РНБО

Новий виклик для України

Очільник Мінцифри пояснив, що такі атаки коштують мільйони доларів, але Україні вдалося їх відбити. У такий спосіб зловмисники намагалися посіяти паніку серед українців й дестабілізувати ситуацію у країні. "Фактично це був масштабний стрес-тест, який Україна витримала", – підкреслив Федоров.

За словами міністра, DDoS-атак йшли з декількох країн . Спочатку – з Росії та Китаю, а згодом й з Чехії та Узбекистану.

Федоров запевнив, що станом на вечір 16 лютого усі ресурси, які напередодні зазнали атак, працюють стабільно. За словами урядовця, Україна зіштовхнулася з новим викликом. І держава, і бізнес, й самі українці мають бути готовими, аби їм протистояти у майбутньому.

"Ми захищаємо те, що існує"

Водночас міністр цифрової трансформації зауважив що для користувачів Дії атака залишилася непомітною. Її вдалося оперативно відбити завдяки сучасним антиDDoS-інструментам. "Фільтрували іноземний трафік, вимикали його, а потім знов відновлювали роботу на весь світ", – розповів Федоров.

Ми продовжуємо не тільки працювати над новими проєктами, а й захищати те, що вже існує. Адже будуємо цифрову державу в умовах, коли на кіберфронті йде постійна боротьба проти України,

– наголосив він.

Крім цього, посадовець розповів, що в Україні мають намір провести перші масштабні кібернавчання. Вони відбудуться вже за кілька місяців й будуть спрямовані на те, аби посилити кіберстійкість держави при будь-яких сценаріях.

Хто постраждав від нової кібератаки

Масштабна DDoS-атака 15 лютого була спрямована на банківський сектор, офіційні сайти органів влади, енергетичний блок, а також портал "Дія".

Спочатку її вплив відчули користувачі додатку "Приват24". Пізніше стався глобальний збій і в "Ощадбанку" – не працювали банкомати, додаток та онлайн-сервіси.

банкомати, додаток та онлайн-сервіси. Як пояснили у monobank, потужних кібератак зазнали практично усі українські банки – просто хтось відчував їх менше, а хтось більше.

Крім цього, виникли проблеми з доступом до сайту ЗСУ, веб-портали Міноборони та МВС працювали з перебоями. Вночі збої виникали й у роботі інших урядових сайтів.

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