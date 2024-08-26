Україна відбила наймасованішу атаку Росії: скільки цілей збили
У ніч проти 26 серпня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Атака стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення. Водночас більшість цілей українська ППО знищила.
Про результати відбиття атаки прозвітувало командування Повітряних сил України. Зазначають, що усього зафіксовано 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет і 109 ударних БпЛА.
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Росія застосувала під час атаки 26 серпня:
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – Росії;
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Воронезької областей – Росії та з Криму;
- 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
- 28 крилатих ракет "Калібр" із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
- 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької області Росії.;
- 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області Росії та з району Маріуполя;
- 109 ударних БпЛА "Шахед-131/136" – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – Росія, Чауда – Крим.
Скільки цілей знищено
У ПС повідомили, що до відбиття атаки залучали усі наявні засоби озброєння і техніки: авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.
В результаті збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 1 крилату ракету Х-22;
- 99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 99 ударних БпЛА "Шахед-131/136".
Скільки цілей збила українська ППО під час атаки 26 серпня / Інфографіка Повітряних сил
Крім того, як зазначили українські військові, кілька одиниць ворожих БпЛА було локаційно втрачено на території України, ще 2 – перетнули державний кордон з Білоруссю.