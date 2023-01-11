Укроборонпром розгорнув серійне виробництво осколкових мін в одній з країн-членів НАТО
Джерело:Укроборонпром
Осколкові міни України серійно виготовлятимуться тепер й за кордоном, на потужностях країни, що є членом НАТО. Серійне виробництво налагодив "Укроборонпром".
Мовиться про 82-мм осколкові міни, кількість осколків у яких перевищуватиме стандарт. Так, їхня кількість у боєприпасах буде збільшена у 2–2,5 раза.
Цікаво Укроборонпром переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника
Що відомо про удосконалену міну
Окрім кількості осколків попрацювали й над їхніми розмірами та формою. Так, за даними "Укроборонпрому", у штатній міні під час розриву:
- кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинні сягати 198 одиниць,
- на відстані 10 метрів – 70 одиниць,
- на відстані 15 метрів – 41 одиницю.
Натомість у новому боєприпасі їхня кількість сягає 460, 140 та 69 осколків відповідно. Відтак ця удосконалена "Укроборонпромом" міна є у рази кращою за штатну.
Також у державному концерні підкреслили, що ця осколкова міна призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів. Тож покращення цих боєприпасів та їхнє налагоджене виготовлення на потужностях країни-члена НАТО дозволить ще ефективніше українським військовим наближати день Перемоги.
Ймовірно, мовиться про Чехію
Зауважимо, що в Укроборонпромі не повідомили, про яку країну-члена НАТО йдеться. Однак відомо, що ще на початку листопада 2022 року Україна та Чехія, яка є членом Альянсу, підписали договір про створення спільного оборонного кластера. Він включає, зокрема, співпрацю у сфері високих технологій.
Створення такого спільного оборонного кластера передбачає:
- виробництво військової техніки,
- збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів – як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях,
- розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ,
- співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.
Виготовлення снарядів "Укроборонпромом"
- "Укроборонпром" раніше також запустив процес виробництва 152-міліметрових снарядів. Відбуватиметься воно на території України.
- Як повідомив військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков, зробити це в умовах війни дуже складно. Однак тепер цілком можливо налагодити виробництво калібру й 155 міліметрів.
- Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зауважив, що відновлення виробництва таких снарядів для радянської артилерії – це архіважливий крок. Усе тому, що ЗСУ мають достатньо радянської артилерії, тож наявність боєприпасів до неї дозволить постійно тримати ворога у напрузі.