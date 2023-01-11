Укроборонпром розгорнув серійне виробництво осколкових мін в одній з країн-членів НАТО

Осколкові міни України серійно виготовлятимуться тепер й за кордоном, на потужностях країни, що є членом НАТО. Серійне виробництво налагодив "Укроборонпром".

Мовиться про 82-мм осколкові міни, кількість осколків у яких перевищуватиме стандарт. Так, їхня кількість у боєприпасах буде збільшена у 2–2,5 раза.

Цікаво Укроборонпром переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника

Що відомо про удосконалену міну

Окрім кількості осколків попрацювали й над їхніми розмірами та формою. Так, за даними "Укроборонпрому", у штатній міні під час розриву:

кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинні сягати 198 одиниць,

на відстані 10 метрів – 70 одиниць,

на відстані 15 метрів – 41 одиницю.

Натомість у новому боєприпасі їхня кількість сягає 460, 140 та 69 осколків відповідно. Відтак ця удосконалена "Укроборонпромом" міна є у рази кращою за штатну.

Також у державному концерні підкреслили, що ця осколкова міна призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів. Тож покращення цих боєприпасів та їхнє налагоджене виготовлення на потужностях країни-члена НАТО дозволить ще ефективніше українським військовим наближати день Перемоги.

Ймовірно, мовиться про Чехію

Зауважимо, що в Укроборонпромі не повідомили, про яку країну-члена НАТО йдеться. Однак відомо, що ще на початку листопада 2022 року Україна та Чехія, яка є членом Альянсу, підписали договір про створення спільного оборонного кластера. Він включає, зокрема, співпрацю у сфері високих технологій.

Створення такого спільного оборонного кластера передбачає:

виробництво військової техніки,

збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів – як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях,

різних калібрів – як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях, розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ,

співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

Виготовлення снарядів "Укроборонпромом"