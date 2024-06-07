Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС. Наша країна виконала всі чотири рекомендації, які отримала від Європейської комісії в листопаді минулого року.

Глава українського уряду подякував Європейській комісії за позитивну оцінку нашого євроінтеграційного прогресу.

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Шмигаль висловився про рішення ЄК про початок перемовин

Шмигаль наголосив, що в озвученому висновку Європейської комісії йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.

Тепер ми очікуємо від наших європейських партнерів наступний крок – початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця,

– написав прем'єр.

Глава уряду підкреслив, що український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора.

На якому кроці Україна щодо відкриття переговорів щодо вступу

Високопоставлений дипломат ЄС у форматі "офф рек" кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі зазначив, що наразі у Брюсселі відбувається закрита зустріч послів, де вони обговорюють проєкт переговорної рамки для України та проведення першої міжурядової конференції.

Також, як наголосило джерело, усі умови для відкриття переговорів про вступ до Європейського Союзу виконала й Молдова.

Єврокомісія може запропонувати почати перемовини у червні

Журналісти Financial Times розповіли, що Європейська комісія прагне висловитися за те, щоб розпочати переговори про вступ України вже у червні. Також це стосується Молдови.

Як наголосили автори матеріалу, Єврокомісія хоче поспішити, щоб встигнути до переходу головування в ЄС Угорщини. Адже європосадовці переконані, що угорське керівництво намагатиметься саботувати допомогу Україні і кроки щодо вступу в ЄС.

Журналісти підкреслили, що Єврокомісія планує оголосити 7 червня, що Україна вже відповідає критеріям щодо антикорупційних заходів, обмеженням на політичне лобі, правилам декларування майна чиновників і захисту мов національних меншин. Попри це, у виданні додали, що всі антикорупційні заходи Україна ще не виконала.

Водночас автори зауважили, що початок переговорів про вступ не означає швидкого приймання до ЄС і не дає 100-відсоткових гарантій на вступ. Адже хід та тривалість переговорів залежать як від ходу реформ у країні-кандидатці, так і від політичної волі країн Євросоюзу.

До цього 12 держав-членів ЄС закликали почати перемовини про вступ України та Молдови в ЄС уже в червні 2024 року. Зокрема, міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак ініціював лист до Ради ЄС щодо підтримки переговорів про вступ.

Листа підписали ще 11 держав-членів Євросоюзу: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія та Словаччина.