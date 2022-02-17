Через обстріли на Донбасі: Україна вимагає скликати екстрене засідання ТКГ

Українська делегація для участі в ТКГ вимагає скликати екстрене засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Все через обстріли окупантів на Донбасі.

Попередньо відомо, що 17 лютого окупанти понад 40 разів порушили тишу. Зокрема проросійські бойовики обстріляли дитячий садок та школу.

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Україна вимагає скликати засідання ТКГ

Українська делегація звернулась до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ,

– мовиться у повідомленні.

Причина звернення України полягає у тому, що окупанти понад 40 разів обстріляли територію Донбасу. Зокрема гатили з застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків.

Так, пошкодили дитячий садок у районі Станиці Луганської, а також влучили у двір школи у Врублівці.

Зокрема, в обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал. Ба більше, троє мирних жителів отримали поранення.

Саме тому українська делегація в ТКГ заявила, що:

для того, щоб такі провокації не могли стати приводом для ескалації ми пропонували і пропонуємо залучення представників країн нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню;

Україна готова до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші;

адже лише за умови тиші можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі.

Коротко про загострення ситуації на Донбасі

Протягом 17 лютого проросійські бойовики на Донбасі десятки разів порушили режим тиші. Спочатку вони з допомогою артилерії влучили у дитячий садок в Станиці Луганській. В дошкільному закладі було 20 дітей. Вони не постраждали, проте контузію отримали 2 працівників.

Згодом окупанти влучили у двір школи, в якій перебувало 30 учнів та 14 працівників. На щастя, ніхто не постраждав.

Також проросійські бойовики гатили у Мар'їнці. Внаслідок обстрілів постраждала цивільна жінка.

Загалом кількість постраждалих зростає. Попередньо вже відомо про поранення 2 військових та 2 цивільних.

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