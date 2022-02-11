Україна вимагає від Росії інформацію про навчання біля кордонів: у Кремля є 2 доби на відповідь
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Україна звернулася до Росії з вимогою пояснити військові навчання біля наших кордонів. Кремль має надати Києву точні райони проведення діяльності своїх військ.
Росія має надати усю інформацію про свої війська біля наших кордонів, а також на території тимчасово окупованого Криму. Це передбачено у положеннях Віденського документа.
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Яку інформацію має надати Москва
- дата завершення військової діяльності;
- найменування, підпорядкованість та кількість військових формувань;
- типи озброєнь та військової техніки, які беруть участь у навчаннях.
Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до Росії та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій Москва повинна буде надати роз'яснення,
– наголосив Дмитро Кулеба.
Міністр закордонних справ запевнив, що Україна продовжить і далі використовувати всі дипломатичні можливості для гарантування безпеки.
Що таке Віденський документ
Це міжнародна угода держав-учасниць ОБСЄ, яка передбачена для реалізації заходів щодо довіри та безпеки в регіоні. Її положення передбачають:
- щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасників;
- повідомлення військового характеру для зменшення ризику;
- консультації про незвичайну військову діяльність і небезпечні інциденти;
- попередні повідомлення щодо певних видів військової діяльності тощо.
Джерело: Вікіпедія
Російські війська біля кордонів України: останні новини
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Повний текст публікації Дмитра Кулеби у твітері:
Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.