Україна виступає за посилення присутності в Чорномор'ї сил НАТО, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна виступає за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі. Це необхідно для безпеки у регіоні.

Президент запевнив, що комплексний розвиток неможливий без достатнього рівня безпеки та стабільності у регіоні. Про це він заявив під час візиту до Молдови 27 серпня.

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Зеленський виступив за посилення присутності НАТО у Чорномор'ї

Президент розповів, що через активну мілітаризацію Криму під загорозою опинилось морське судноплавство та торгівля в регіоні. Президент запевнив, що "маємо спільно вирішувати сучасні виклики".

З цією метою Україна виступила з ініціативою посилити взаємодію по лінії Військово-морських сил причорноморських держав. Зеленський запропонував колегам з Румунії та Молдови долучитись до ініціативи.

Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил та засобів членів НАТО, розширення програм спільних навчань та тренувань,

– запевнив президент.

Президент запевнив, що ці питання є важливими кроками для безпеки та процвітання регіону Чорного моря.

Він закликав країни об'єднувати зусилля як дружні сусіди, що мають спільне минуле, та як партнери, що однаково бачать майбутнє.

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