Як змінилася ситуація на морі після втрати Росією двох катерів: у ВМС пояснили
Українські військові 10 листопада вразили два катери Росії поблизу анексованого Криму. Це вплинуло на ситуацію окупантів у Чорному морі.
Про це в ефірі національного марафону сказав речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що окупанти тепер змушені передислоковувати свої судна, передає 24 Канал.
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Росіяни відводять свої кораблі якомога далі
Плетенчук наголосив, що два десантні катери, які хоч і не такі великі, але й не малі, є досить суттєвою втратою для російської армії. Зокрема, це також показує, на яку відстань тепер суднам окупантам існує загроза зі сторони України.
Один з результатів цих атак – це чергове переміщення кораблів. Тепер вони вже дісталися до Туапсе (Краснодарський край країни-агресорки – 24 Канал), і перебазовують періодично кораблі ще й туди,
– сказав він.
За словами речника, це росіяни роблять для того, щоб змінити місце стоянки. Тобто, за його словами, загарбники не розв'язали деякі проблеми з логістикою, але при цьому вимушені все одно переміщуватися,
"Я так думаю, що такими темпами вони скоро вже до берегів Грузії потрохи перемістяться", – зауважив Плетенчук.
Наостанок він наголосив, що росіяни вимушені реагувати на ті небезпеки, які створені з нашого боку в акваторії Чорного моря.
Україна знищила десантні катери росіян
- У ГУР МО розповіли, що вночі 10 листопада українські захисники вразили 2 десантних катери росіян. Зокрема, це сталося поблизу берегів тимчасово окупованого Криму.
- Згодом стало відомо, що на дно вдалося відправити катери проєктів "Акула" і "Серна". Окупантів також попередили про продовження полювання.
- Варто зазначити, що десантні катери типу "Серна" є новими серед складу флоту окупантів. Що відомо про цей тип катерів і скільки загарбників і зброї вони можуть перевозити – читайте у матеріалі.