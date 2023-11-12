Як змінилася ситуація на морі після втрати Росією двох катерів: у ВМС пояснили

Українські військові 10 листопада вразили два катери Росії поблизу анексованого Криму. Це вплинуло на ситуацію окупантів у Чорному морі.

Про це в ефірі національного марафону сказав речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що окупанти тепер змушені передислоковувати свої судна, передає 24 Канал.

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Росіяни відводять свої кораблі якомога далі

Плетенчук наголосив, що два десантні катери, які хоч і не такі великі, але й не малі, є досить суттєвою втратою для російської армії. Зокрема, це також показує, на яку відстань тепер суднам окупантам існує загроза зі сторони України.

Один з результатів цих атак – це чергове переміщення кораблів. Тепер вони вже дісталися до Туапсе (Краснодарський край країни-агресорки – 24 Канал), і перебазовують періодично кораблі ще й туди,

– сказав він.

За словами речника, це росіяни роблять для того, щоб змінити місце стоянки. Тобто, за його словами, загарбники не розв'язали деякі проблеми з логістикою, але при цьому вимушені все одно переміщуватися,

"Я так думаю, що такими темпами вони скоро вже до берегів Грузії потрохи перемістяться", – зауважив Плетенчук.

Наостанок він наголосив, що росіяни вимушені реагувати на ті небезпеки, які створені з нашого боку в акваторії Чорного моря.

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