Україна врятувала мені життя в останній момент, – Саакашвілі
Джерело:"Новое время"
Міхеіл Саакашвілі вважає, що його з ув'язнення звільнить народ. Також експрезидент наголосив на важливій ролі України у своїй долі.
Саакашвілі дав своє перше інтерв'ю з-за ґрат. Відповіді він давав у письмовій формі.
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Саакашвілі впевнений, що його звільнить народ
Експрезидент наголосив, що на його підтримку на вулиці вийшли більше людей, аніж будь-коли за час незалежності Грузії.
Народ мене звільнить, разом із тиском з боку України та міжнародною спільнотою,
– впевнений політик.
Життя врятували, коли влада йшла на вбивство, – Саакашвілі
Експрезидент Грузії зазначив, що Україна зробила багато у його справі. Він згадав про дзвінки президента Володимира Зеленського грузинській владі, а також наради, які організовує голова ОП Андрій Єрмак. Також політик відзначив активність омбудсменки Людмили Денісової.
Всі вони практично врятували мені життя в останній момент, коли я впав у кому після 50 днів голодування і тортур. І влада явно йшла на вбивство,
– додав Саакашвілі.
Також експрезидент запевнив, що не відмовився б від екстрадиції в Україну, якби це було можливо.
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Головне про ув'язнення Міхеіла Саакашвілі:
- Саакашвілі затримали 1 жовтня у Батумі – перед місцевими виборами в Грузії.
- Експрезидента звинувачують одразу у кількох справах. За це йому загрожує до 6 років ув'язнення.
- Одразу після цього політик оголосив голодування.
- Припинив голодування Саакашвілі 20 листопада – після того, як його перевели в госпіталь в Горі.
- Їжу політик приймає за спеціальною схемою.
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