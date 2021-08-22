Україна все ще сподівається отримати зброю від Німеччини, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри відмову Україна все ще сподівається отримати від Німеччини оборонні види озброєння. За його словами, потрібні дуже предметні речі.

Глава держави зазначив, що Україна знає, в яких напрямках Німеччина могла б надати підтримку. Про це він повідомив під час конференції за підсумками зустрічі з канцлеркою Ангелою Меркель у Києві 22 серпня.

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"Ми зверталися щодо постачання зброї до німецького уряду і в тому чи іншому вигляді отримували відмови, тому я дійсно дуже хотів би, і ми дійсно працюємо", – сказав український лідер.

У рамках натівських навчань і Європа, і Німеччина нас підтримують. Але нам потрібні дуже предметні речі. І ми знаємо, в яких напрямках Німеччина могла б нас підтримати. І ми на це ще дійсно дуже розраховуємо й очікуємо,

– продовжив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що наразі не хотів би перераховувати всіх важливих речей. Однак, з його слів, у рамках домовленостей з Німеччиною і співпраці з НАТО Україна очікує:

снайперські гвинтівки;

флот;

військові катери;

багато речей, які хотіли б отримати партнерів.

Він наголосив, що це велика та довга розмова, але у рамках зустрічі віч-на-віч з Ангелою Меркель ця тема не підіймалася. Ймовірно, її можуть порушити під час спільного ланчу.

Своєю чергою канцлерка повідомила, що "детально цим питанням не займалася щодо постачання зброї".

Коли йдеться про співпрацю в рамках НАТО, є спільні засідання України з НАТО, ми як частина НАТО, коли йдеться про навчання, про підтримку – ми готові,

– додала вона, але не навела конкретних пропозицій.

За його словами, тут необхідний "політичний діалог".

Зброя для України з Німеччини

Президент Володимир Зеленський у червні закликав Німеччину надати Україні летальну зброю.

Німецька влада відмовляється надавати військове оборонне озброєння з початку війни на Донбасі.

Німецький міністр закордонних справ Гайко Маас раніше заявив , що зброя не допоможе вирішити ситуацію на Донбасі.

До теми Рішення Німеччини не постачати зброю є політичним, – Кулеба