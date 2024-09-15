Встановили тисячі мікрофонів на стовпах: у Forbes назвали два методи боротьби з "Шахедами"

Forbes розповіли про новацію, як Україна бореться із "Шахедами": рух безпілотників уловлюють спеціальні мікрофони. Також у ЗМІ детально проаналізували виклики, з якими стикається ППО, та відповіді України.

Цікаво, що медійники порівняли роботу української авіації по "Шахедах" із діями британських пілотів під час Другої світової. А ще назвали неочікувану причину, чому БпЛА регулярно залітають в інші країни, зокрема, у Білорусь.

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Гонитва тактик: як Росія вдосконалює "Шахеди", а Україна успішно протистоїть атакам

За перші 11 днів вересня Росія запустила понад 400 ударних безпілотників "Шахед" по Україні. Швидкість атак зростає: у серпні було здійснено майже 800 атак "Шахедами", що є найвищим показником цього року. Росія нарощує виробництво свого далекобійного озброєння і цілеспрямовано атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись підкорити країну цієї зими,

– ідеться в матеріалі.

Раніше росіяни запускали дрони так, щоб ті летіли дуже низько, під радарами ППО. Для цього могли використовувати русла річок. Але Сили оборони розробили інноваційну систему виявлення безпілотників. По всій Україні на стовпах розміщено мікрофони, які вловлюють звук двигуна "Шахеда".

"Центральна система протиповітряної оборони зіставляє дані мікрофонів, щоб відстежити маршрут кожного дрона і розрахувати його ймовірну ціль. Потім мобільні групи протиповітряної оборони з кулеметами й автоматичними гарматами виїжджають на позиції для перехоплення "Шахедів". Дані надходять через планшетні комп'ютери, а групи використовують тепловізійні нічні приціли. Зброя може бути 1950-х років, але бійці керуються сучасними технологіями", – пише Forbes.

Окупанти знайшли, як відповісти на це. Тепер вони підіймають "Шахеди" дуже високо, на 2 кілометри, часто і на 4 – 5, змушуючи дрони знижуватися лише над ціллю. Їхній розрахунок простий: так акустичні датчики не можуть зафіксувати проліт БпЛА, тож ті уникають ураження мобільними вогневими групами.

Оскільки кулемети і ПЗРК не можуть дотягнутися до безпілотників, залишається тільки перехоплення ракетами, як із систем ППО, так і з авіації. Окупанти розраховують, що українці не витрачатимуть на дрони свої запаси зенітних ракет Patriot та IRIS-T, – і відкрито пишуть про це в своїх телеграм-каналах.

ЗСУ збивають "Шахеди" з гелікоптерів

Україна змінила тактику. Повітряні сили України стали ключовим гравцем у кампанії проти безпілотників. Старі допоміжні літаки, мобілізовані для збивання розвідувальних безпілотників, можливо, не можуть зловити "Шахед", але інші типи літаків можуть,

– наводять дані у ЗМІ.

Радари ППО фіксують рух "Шахедів", і "вертоліт Мі-8 може летіти поруч, поки кулеметник розстрілює дрон із кулемета". А з гелікоптерів Мі-24 по безпілотниках працює 23-міліметрова гармата.

Цікаво! Forbes зауважили, що ця тактика схожа на боротьбу британських "Спітфаєрів" проти німецьких ФАУ-1 (V-1 Doodlebugs). А також підкреслили: "Відео, на якому F-16 збиває "Шахед" гарматним вогнем, що циркулює в соціальних мережах, схоже, походить з відеоігор. У реальному житті така тактика була б ризикованою через небезпеку уламків".

Імовірно, завдяки цьому показник збитих "Шахедів" за пів року зріс до 91% порівняно з 80% за попередні шість місяців. Якщо Україна вдосконалить перехоплювачі FPV-дронів, це може означати кардинальний перелом у війні з безпілотниками.

Чому "Шахеди" так часто залітають в інші країни

Відповідь від Forbes інтригує. Там припустили, що це робота українського РЕБу, наприклад, загальнонаціональної системи "Покрова". Вона призначена для обману супутникових систем наведення безпілотників. Саме тому дрони "втрачають не лише свої цілі, але й країну, з якої були запущені". Це альтернативний засіб боротьби із "Шахедами", і він працює.

Іншою причиною можуть бути неякісні вироби російського заводу в Алабузі. Щоб випустити "Шахед", окупанти використовують найдешевшу робочу силу.

Наостанок журналісти акцентували: Україна продовжить посилювати свою оборону і досягне ще вищого рівня знищення безпілотників. Але залежатиме від стабільного постачання західних зенітних ракет і ракет "повітря-повітря" для F-16.

У довгостроковій перспективі найкращим підходом, ймовірно, буде "вбити лучника, а не стрілу" – використовувати далекобійну зброю для нападу на місця запуску, сховища і виробничі об'єкти, а також зупиняти безпілотники першочергово,

– підсумували в Forbes.