Через заклики "не ескалювати" Україна втратила час і життя досвідчених воїнів, – Зеленський
Україна втратила можливості на війні через побоювання союзників і заклики "не ескалювати" до повномасштабного російського вторгнення і після його початку.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньо економічному форумі в Давосі. За його словами, не ескалювати партнери закликали, зокрема, на заклики України ввести санкції проти Росії, щоби запобігти повномасштабному вторгненню.
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Після 24 лютого нічого так не шкодило нашим коаліціям, як цей концепт. Кожне "не ескалюйте", адресоване нам, звучало для Путіна як "ти переможеш",
– заявив Зеленський.
Така ж відповідь, додав президент, звучала на прохання України надати нові типи озброєнь, хоча після отримання цих засобів побоювання партнерів не справдилися, і на заклик заблокувати транзит підсанкційних товарів у Калінінград.
Зеленський додав, що повна сила санкцій могла б змусити російського диктатора піти на поступки.
Глава держави пригадав, що коли російська ракета впала на територію НАТО, відповідь знову була — "не ескалюйте". Водночас він висловив упевненість, що "відплата в цей момент могла б багато навчити Росію".
Через "не ескалюйте" час було втрачено, і життя багатьох наших найдосвідченіших воїнів, які боролися з 2014 року, були втрачені, деякі можливості були втрачені. Урок зрозумілий,
– підсумував Зеленський.
Інші заяви Зеленського у Давосі
- Президент вказав на проблеми у санкційній політиці Заходу щодо Росії. Він закликав партнерів цього року ухвалити сильне рішення щодо спрямування заморожених російських активів на захист та відбудову України.
- Також Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Президент назвав переговори "змістовними".