Щоб не було втрат F-16: льотчик-інструктор сказав, яка тактика краще підійде для відбиття атак

Україна вже втратила кілька західних винищувачів F-16. Щоб уникнути подібних втрат у майбутньому, необхідно змінити тактику відбиття повітряних атак.

На думку полковника запасу ЗСУ, військового експерта та льотчика-інструктора Романа Світана, яку він висловив в етері 24 Каналу, Україні варто закуповувати легкомоторні літаки й не лише це.

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Чому варто перейти на легкомоторні літаки

Роман Світан вважає, що необхідно почати купувати легкомоторні літаки рівня Embraer EMB 314 Super Tucano. Проте є сумніви, що Бразилія погодиться їх продати. У такому разі альтернативою можуть стати штурмовики на базі Л-39 або Л-59.

Більшість українських пілотів розпочинали свою льотну кар'єру саме з Л-39. В Україні налічуються тисячі льотчиків. Легкомоторні літаки дозволяють польоти в парі, що знижує вимоги до фізичного стану.

Навіть діди до 70 років можуть літати, якщо правильно підійти до цього питання,

– наголосив льотчик-інструктор.

При цьому Л-39 необхідно використовувати у версіях, озброєних гарматами, адже більшість наявних в Україні "Альбатросів" оснащені переважно блоками B-16, без гарматного озброєння.

Що необхідно реформувати

Крім того, на думку військового експерта, слід реформувати систему управління при перехопленні дронів. На відміну від ракет, виробництво яких є дорогим і обмеженим, дрони Росія може виготовляти у великій кількості.

Вкрай важливо розгорнути вздовж кордону та лінії фронту щільну мережу зенітних установок для запобігання проникненню БпЛА на територію України,

– наголосив Світан.

Наприклад, захід і центр країни може прикривати авіація, а безпосередню лінію бойових зіткнень – зенітно-ракетні комплекси. Ідеальним варіантом було б, якби країни Заходу допомогли Україні прикрити західну частину держави своїми системами протиповітряної оборони.

Недавно у Повітряних силах повідомили, що 16 травня під час відбиття повітряного нападу противника було втрачено зв'язок із винищувачем F-16. На борту виникла нештатна ситуація, однак пілоту вдалося відвести літак якнайдалі від населеного пункту та успішно катапультуватися.