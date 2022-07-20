Україна вже отримала 12 із понад 20 HIMARS: скільки бійців пройшли навчання

США вже передали Україні 12 систем HIMARS. Близько 200 українських військовослужбовців уже пройшли навчання для їх використання.

Загалом Штати та союзники мають передати Україні понад 20 таких систем. Про це заявив генерал армії США Марк Міллі під час брифінгу. До речі, все, що треба знати про HIMARS, можна прочитати за посиланням.

До речі США передадуть Україні ще 4 системи HIMARS, – глава Пентагону

росіяни досягли мізерного прогресу

Міллі зазначив, що США продовжуватимуть надавати Україні необхідну допомогу для перемоги. Генерал наголосив, що за 90 днів росіяни досягли на сході мізерного прогресу. Він переконаний, що Донбас ще не втрачений.

Зброя доставляється зі США протягом 48 годин після рішення Байдена, а на передову – після двотижневого навчання,

– розповів Міллі.

Крім того, на брифінгу зауважили, що рішення щодо підготовки українських пілотів у Штатах поки що немає.

Що цьому передувало

Напередодні США анонсували, що планують затвердити 700-мільйонний пакет допомоги Україні, який включатиме нові HIMARS. Однак кількість артилерійських систем не озвучували.

Міністр оборони Олексій Резніков розповідав, що зараз українські військові мають 8 HIMARS. За допомогою них ЗСУ знищили понад 30 складів та командних пунктів ворога. Проте, за словами міністра, нам потрібно було ще хоча б 50 таких систем, аби відбити окупантів.

Згодом у Пентагоні заявили, що Україна отримає ще 4 HIMARS.

Детальніше – Україна отримає від США додаткові HIMARS: відео