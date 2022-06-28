Україна вже знає імена російських льотчиків, які вдарили по ТЦ у Кременчуку, – Монастирський

Правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які вдарили по торговельному центрі в Кременчуку. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Справу за фактом ракетного удару уже відкрили. Про це повідомив під час брифінгу у Кременчуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Монастирський під час брифінгу / Фото МВС

Покарання понесе не лише Путін, а й виконавці

За його словами, за цей злочин буде покараний не лише Путін, а й безпосередні виконавці. Кримінальне провадження веде СБУ.

Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк російської авіації здійснив цей злочин. Уже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли,

– заявив Монастирський.

Також він уточнив, що наразі відомо про 18 загиблих, 21 людину вважають зниклою безвісти. До лікарів звернулися 59 поранених, 25 госпіталізовано, 1 людина померла в лікарні.

ТРЦ повністю зруйновано / Фото МВС

На місці теракту продовжують працювати рятувальники / Фото МВС

До слова, попередньо аналітикам вдалося встановити імена росіян, які можуть бути причетними до воєнного злочину. Відповідну інформацію оприлюднили в InformNapalm. Є імена, фото, посади та відео з ворога, які могли завдати удару по мирних людях в Кременчуці.

Олег Тимошин, який може бути причетний до атаки на Кременчук / Скриншот з росЗМІ



Російський штурман Денис Григор'єв міг бути причетний до вбивства українців / Скриншот з росЗМІ

Головне про удар по ТРЦ Кременчука

27 червня росіяни запустили ракети Х-22 по Кременчуку. Два снаряди влучили у ТРЦ "Амстор". У будівлі перебували приблизно 1000 відвідувачів. Сигнал повітряної тривоги попередив людей про небезпеку, частина з них почала прямувати до укриття

Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Станом на ранок 28 червня підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 60% загальної площі об'єкта.

Стріляли російські загарбник з літаків з території Курської області з бомбардувальників Ту-22 М3, які злетіли з аеродрому Шайковка.

На вбивство росіянами цивільних у Кременчуці відреагував президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що відповіддю на ракетний удар по ТЦ має бути збільшення військової підтримки для України.

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