Україна вже знає імена російських льотчиків, які вдарили по ТЦ у Кременчуку, – Монастирський
Джерело:МВС України
Правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які вдарили по торговельному центрі в Кременчуку. Їм загрожує довічне ув'язнення.
Справу за фактом ракетного удару уже відкрили. Про це повідомив під час брифінгу у Кременчуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
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Монастирський під час брифінгу / Фото МВС
Покарання понесе не лише Путін, а й виконавці
За його словами, за цей злочин буде покараний не лише Путін, а й безпосередні виконавці. Кримінальне провадження веде СБУ.
Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк російської авіації здійснив цей злочин. Уже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли,
– заявив Монастирський.
Також він уточнив, що наразі відомо про 18 загиблих, 21 людину вважають зниклою безвісти. До лікарів звернулися 59 поранених, 25 госпіталізовано, 1 людина померла в лікарні.
ТРЦ повністю зруйновано / Фото МВС
На місці теракту продовжують працювати рятувальники / Фото МВС
До слова, попередньо аналітикам вдалося встановити імена росіян, які можуть бути причетними до воєнного злочину. Відповідну інформацію оприлюднили в InformNapalm. Є імена, фото, посади та відео з ворога, які могли завдати удару по мирних людях в Кременчуці.
Олег Тимошин, який може бути причетний до атаки на Кременчук / Скриншот з росЗМІ
Російський штурман Денис Григор'єв міг бути причетний до вбивства українців / Скриншот з росЗМІ
Головне про удар по ТРЦ Кременчука
- 27 червня росіяни запустили ракети Х-22 по Кременчуку. Два снаряди влучили у ТРЦ "Амстор". У будівлі перебували приблизно 1000 відвідувачів. Сигнал повітряної тривоги попередив людей про небезпеку, частина з них почала прямувати до укриття
- Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Станом на ранок 28 червня підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 60% загальної площі об'єкта.
- Стріляли російські загарбник з літаків з території Курської області з бомбардувальників Ту-22 М3, які злетіли з аеродрому Шайковка.
- На вбивство росіянами цивільних у Кременчуці відреагував президент Польщі Анджей Дуда. Він наголосив, що відповіддю на ракетний удар по ТЦ має бути збільшення військової підтримки для України.
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