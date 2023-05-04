Ми реалісти, – Зеленський розповів, чого Україна хоче від НАТО
В Україні розуміють, що наша держава не зможе стати членом НАТО під час війни. Однак ми хочемо отримати чіткий сигнал про те, що вона отримає членство після закінчення бойових дій.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, інформує 24 Канал. Зауважимо, що приєднатися до НАТО без Статті 5 неможливо.
До теми Чи може Україна стати членом НАТО до завершення війни з Росією: Зеленський окреслив своє бачення
Чого Україна хоче від НАТО
За словами Зеленського, за останні місяці Україна отримала декілька позитивних повідомлень від держав, які готові підтримати нас та робити щось більше, ніж пропонувати просто політику відкритих дверей.
Я гадаю, що наші друзі нас підтримають, вони захочуть бачити нас в НАТО,
– наголосив український лідер.
Однак Зеленський зауважив, що ми є реалістами і розуміємо, що не будемо в НАТО під час війни.
"Але під час війни ми хочемо отримати чіткий сигнал, що після війни ми станемо членами НАТО", – додав президент.
Вступ України до НАТО: останні новини
- Нещодавно генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що всі держави-члени НАТО погодилися з необхідністю прийняття України до Альянсу. Проте нині не існує такої можливості, аби приєднатися до НАТО без Статті 5.
- Днями Володимир Зеленський привітав Фінляндію, яка місяць тому стала частиною НАТО та побажав Швеції якомога швидше завершити процес вступу, після якого кількість членів Альянсу зросте до 32. Однак наступною повинна бути Україна.
- Дмитро Кулеба заявляв, що наразі рішення про членство України в НАТО залежить від чотирьох країн-членів Альянсу. Одна з них – велика і важлива.
- До речі, Володимир Зеленський наголошував, що найкращі гарантії безпеки для України – це НАТО. Адже там є велика кількість потужних держав та сучасної зброї, а країни вводили санкції та надавали фінансову допомогу, зокрема, ту, яку отримала Україна.