Не тільки мир на наших умовах, – головнокомандувач ЗСУ назвав спражню перемогу у війні з Росією

Принципи Організації Північноатлантичного договору є дуже важливими. Тому що їхнє дотримання є основою, щоб країни об'єднались у військово-політичний союз.

Мовиться про такі принципи як свобода особистості, верховенство права та демократія. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час конференції гендерної освіти у секторі безпеки й оборони.

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За його словами, не лише мир на українських умовах буде справжньою перемогою у війні. Одну з головних ролей займає вступ України до Європейського Союзу і НАТО.

Справжньою перемогою у цій війні буде не тільки мир на наших умовах, а й приєднання України до ЄС і НАТО, що унеможливить або, принаймні, значно ускладнить подальші спроби агресії проти нашої держави,

– сказав Залужний.

Він зауважив, що для цього треба виконати домашнє завдання, зокрема і у ЗСУ. Насамперед потрібно змінитись ментально – тобто бути відданим таким цінностям як:

повага до прав людини;

гідність і цінність особистості;

рівноправність жінок і чоловіків.

"Наша держава повністю поділяє ці принципи (пріоритети НАТО і ЄС – 24 канал) і вже робить вагомий внесок у підтримання миру в регіоні. За свій європейський цивілізаційний вибір і спільну безпеку ми платимо надзвичайно високу ціну", – відзначив головнокомандувач ЗСУ.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що підтримує прагнення України до НАТО.

За словами віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, для цього треба організувати референдум щодо вступу нашої держави в Альянс.

На думку глави Офісу Президента Андрія Єрмака, є низка держав, яка не підтримує членство України в міжнародних організаціях.

Водночас Росія лютує через можливий вступ України в Альянс, мовляв, такий крок загрожує державі-окупанту.

Повний текст публікації Генштабу ЗСУ:

Генерал-лейтенант Валерій Залужний наголосив саме на принципах Альянсу. Адже їхнє дотримання є основою для об'єднання держав у цей військово-політичний союз і вимогою до претендентів на вступ.

Мовиться про #принципи демократії, свободи особистості і верховенства права. Північноатлантичний договір апелює до Статуту #ООН, де визначені цілі та принципи, якими керується Організація Об'єднаних Націй. Головними з них є підтримання міжнародного миру і безпеки, розвиток міжнародного співробітництва на основі поваги до принципу рівноправності і самовизначення народів, до прав людини та основних свобод для всіх незалежно від раси, статі, мови, релігії.

Наша держава повністю поділяє ці принципи і вже робить вагомий внесок у підтримання миру в регіоні. За свій європейський цивілізаційний вибір і спільну безпеку ми платимо надзвичайно високу ціну. Найкращі чоловіки і жінки нашої країни віддали життя і здоров'я у боротьбі з російським агресором, загинули і зазнали поранень тисячі мирних мешканців, мільйони втратили свої оселі і можливість повернутися додому.

Справжньою перемогою у цій війні буде не тільки мир на наших умовах, а й приєднання України до #ЄС і НАТО, що унеможливить або принаймні значно ускладнить подальші спроби агресії проти нашої держави. Для досягнення цієї стратегічної мети ми маємо зробити багато домашніх завдань, зокрема і у Збройних силах.

Це не просто перехід на стандарти НАТО в підготовці, управлінні військами, адмініструванні. Це насамперед ментальні зміни, які передбачають відданість цінностям і принципам, про які мовиться вище – поваги до прав людини, гідності і цінності особистості, рівноправності чоловіків і жінок.