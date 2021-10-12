Україна та ЄС підписали ще 2 важливі угоди: фінансування сягає сотні мільярдів

На саміті Україна – ЄС, крім угоди про єдиний авіаційний простір, підписали ще 2 домовленості. Мовиться про програми "Горизонт Європа" та "Креативна Європа".

Фінансування програм сягає майже сотні мільярдів євро. Про це розповів президент Володимир Зеленський. Він подякував лідерам інституцій ЄС за зустріч.

Важливо Україна та ЄС підписали угоди про спільний авіапростір: що це означає для українців

Що таке "Горизонт Європа"

Це запланована на 7 років науково-дослідницька програма ЄС. На дослідження та інновації планують виділити понад 95,5 мільярда євро.

Мета програми – вирішення глобальних проблем та сприяння промисловій модернізації. Наприклад, запобігання зміни клімату та підвищення конкурентоспроможності європейських товарів.

Документ забезпечить правову базу для співпраці у науковій і науково-технічній сфері.

Угода прискорить становлення України як впливової європейської держави шляхом розширення міжнародного науково-технічного співробітництва.

До речі, підпис під документом також поставив міністр освіти на науки Сергій Шкарлет.

Сьогоднішня подія – це насамперед тісна співпраця з Європейським Союзом. Хочу подякувати європейським колегам за плідну та продуктивну співпрацю під час тривалого переговорного процесу,

– висловився чиновник.

Що передбачає "Креативна Європа"

Угода спрямована на розвиток сектору культурних і креативних індустрій в країнах Європи. Має 3 напрямки: культура, медіа та міжсекторальна взаємодія. Бюджет програми – 2,4 мільярда євро.

Важливо, що у межах програми європейськими нагородами відзначать найбільші досягнення у сфері літератури, музики, архітектури, культурної спадщини.

Що відомо про спільний авіаційний простір

У результаті саміту підписали угоду про спільний авіаційний простір. Це означає, що будь-яка країна ЄС зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну.

Також перевізники з ЄС зможуть літати на внутрішніх українських рейсах.

Угода має збільшити кількість мандрівників, а також покращити туристичну привабливість України.

Україна та ЄС підписали нові угоди про авіапростір / Інфографіка 24 каналу